México

Paul Stanley y Joely Bernat celebraron el primer año de su hija Victoria con tierna fiesta temática

La pareja organizó una celebración inolvidable para su hija, donde la decoración, los dulces y la presencia de figuras del espectáculo hicieron de la jornada un recuerdo muy especial

Por Armando Guadarrama

El primer cumpleaños de Victoria, hija de Paul Stanley y Joely Bernat, se transformó en un evento memorable que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo en un ambiente festivo y sofisticado en la Ciudad de México.

La celebración, inspirada en el universo de Minnie Mouse, destacó por su atención al detalle y la variedad de actividades y sorpresas preparadas para los asistentes.

Desde el inicio, la atmósfera del festejo reflejó el esmero de Paul Stanley y Joely Bernat por ofrecer una experiencia única tanto para su hija como para los invitados.

El salón, acondicionado especialmente para celebraciones infantiles, ofreció espacios lúdicos como una alberca de pelotas, juegos didácticos, una casita de muñecas y personal dedicado a pintar caritas, lo que garantizó la diversión de los más pequeños durante toda la jornada.

La mesa de dulces se convirtió en uno de los puntos centrales de la fiesta, con una selección que incluyó botanas saladas, gomitas, churros, palomitas y paletas de hielo, además de una barra para que cada invitado pudiera elegir a su gusto.

Para la comida principal, se dispuso una taquiza con diferentes guisos, mientras que el pastel, decorado con motivos de Minnie Mouse y adornado con galletas, chocolates y bombones, aportó un toque de elegancia y originalidad al evento.

Entre los asistentes se encontraban familiares de ambos padres y amigos cercanos, así como compañeros de Paul Stanley en el programa Hoy, como Tania Rincón y Andrea Escalona, quienes acudieron acompañadas de sus hijos.

También se hicieron presentes otras personalidades del medio, como Odalys Ramírez, Jimena Longoria y Sofía Rivera Torres. La presencia de estas figuras subrayó el carácter especial de la celebración y el aprecio que rodea a la familia.

Uno de los momentos más emotivos fue la reacción de Paul Stanley y Joely Bernat, quienes no dejaron de fotografiar a su hija durante la fiesta, reflejando el orgullo y la felicidad que les produce celebrar el primer año de vida de Victoria.

La niña, vestida con un traje de Minnie Mouse, se robó la atención de todos los presentes y despertó muestras de ternura a lo largo del evento.

Paul Stanley ha compartido en diversas ocasiones que la llegada de su hija representó un cambio profundo en su vida, brindándole estabilidad, una nueva motivación y un sentido renovado de familia, especialmente tras la ausencia de su padre, el fallecido Paco Stanley.

Victoria nació el 10 de septiembre de 2024 y, desde entonces, sus padres han compartido públicamente la alegría que les ha traído su primogénita.

La jornada concluyó con la tradicional piñata y la entrega de obsequios para los niños: mochilas de Minnie para las niñas y de Mickey para los niños, un detalle que cerró la celebración con un gesto de agradecimiento hacia los pequeños invitados.

La fiesta de Victoria no solo estuvo marcada por el lujo y la diversión, sino también por el cariño y la dedicación de sus padres en este primer aniversario.

