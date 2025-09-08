Así se vivió la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México y el regreso de Aarón Mercury

Facundo y Aarón Mercury se enfrentaron en el carrusel para saber quién se convertía en el sexto eliminado. (Captura de pantalla)

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 transformó la dinámica del reality show y mantuvo en vilo a la audiencia la noche del domingo 7 de septiembre.

La expulsión de Facundo marcó un momento decisivo en la competencia, mientras el regreso de Aarón Mercury provocó júbilo entre los habitantes y reconfiguró las emociones en el encierro.

El miércoles en la gala de nominación se decidió que cinco habitantes figuraban en la placa de riesgo de abandonar el reality: Shiky, Dalílah Polanco, Facundo, Aarón Mercury y Abelito. Todo cambió el viernes cuando Elaine Haro robó el poder de salvación a Guana y eligió rescatar a Abelito, dejando la placa en cuatro nominados.

Facundo, el sexto eliminado de la semana. (Captura de pantalla)

Este domingo, los nominados pasaron al cuarto de eliminación y la incertidumbre creció con el anuncio de los salvados por decisión de la audiencia.

En primer lugar, Dalílah Polanco regresó al encierro recibiendo el respaldo con abrazos, especialmente de Guana, mientras que Shiky hizo lo propio poco después. Estos regresos provocaron expresiones de alivio en el Cuarto Día y reacondicionaron las expectativas en la recta final de la competencia.

Antes del resultado definitivo, la atmósfera dentro de la casa fue de máxima tensión, con Facundo y Aarón pasando a la silla giratoria.

Por un lado, Elaine Haro, Abelito, Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Mar Contreras se encontraban tomados de las manos, atentos a lo que pudiera ocurrir, con evidentes expresiones de angustia. En el extremo opuesto, el Cuarto Día, integrado por Dalílah Polanco, Shiky y Guana, observaba con expectativa y nerviosismo, aguardando especialmente la posible permanencia de Facundo.

El duelo final y la despedida de Facundo

Al anunciarse a Facundo como eliminado, el conductor ofreció una reacción serena, aunque en su tránsito hacia el foro dejó ver matices de emoción: primero sonrió, titubeó y, tras levantarse en dos ocasiones de la silla, finalmente avanzó rumbo al auto que lo llevaría al set principal.

Así fue la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)

Momento después, las puertas de la silla se abrieron para revelar la permanencia de Aarón Mercury una semana más.

Apenas se anunció la salvación de Aarón Mercury, los integrantes del Cuarto Noche —Elaine Haro, Abelito, Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Mar Contreras— celebraron con gritos y se abalanzaron para abrazar a su compañero.

El primero en recibirlo con un fuerte abrazo fue Aldo de Nigris, seguido de todo su grupo, quienes, en un gesto de alegría, emitieron el característico aullido que distingue a su equipo.

Más tarde, Shiky, Guana y Dalílah, a pesar de la tristeza por la salida de Facundo, se acercaron a Aarón para felicitarlo por su permanencia y reconocieron su avance hacia la recta final.

Así fue el regreso de Aarón Mercury a La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo. (X/@LaCasaFamososMx)

Alexis Ayala felicitó a Aarón con la frase: “Bien Aarón, bien papá”, mientras la casa entera se sumó a la efusiva celebración.

El Cuarto Día quedó en shock y luego de felicitar a Aarón los integrantes se metieron a la casa.

Ya en el foro, visiblemente emocionado, Facundo expresó: “Siento que estoy en un sueño”, y envió un mensaje a sus compañeros con permiso de La Jefa: “Está increíble estar acá afuera, Alexis, como quedamos, me pongo de pie. Nuestras historias acá afuera son un fenómeno. Es una locura despertar de este sueño que estábamos allá adentro, los voy a extrañar, echen desmadre y que sean felices”.

Tras la salida de Facundo, los habitantes que siguen en competencia son: Shiky, Elaine Haro, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Luis Rodríguez ‘Guana’, Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury.