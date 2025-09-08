México

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para salvar a tu favorito

Es posible darle más apoyo a un famoso siguiendo ciertos consejos

Por Mariana L. Martínez

Filtran nombre del sexto eliminado
Filtran nombre del sexto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 7 de septiembre, según encuestas finales

El interés del público por La Casa de los Famosos México 2025 se ha intensificado en su tercera temporada, la participación de la audiencia resulta determinante, ya que el destino de los habitantes de la casa depende directamente de los votos que reciben semana a semana.

La mecánica del programa establece que, tras la Gala de Nominación celebrada cada miércoles, los participantes asignan puntos a sus compañeros para definir quiénes quedan en “la placa”, es decir, en riesgo de ser eliminados.

Solo uno de los nominados puede obtener la “salvación” durante una dinámica especial los viernes. A partir de ese momento, la decisión recae en el público, que emite votos positivos para salvar a sus favoritos.

El concursante que acumula la menor cantidad de votos es quien debe abandonar la competencia.El proceso de votación para ‘La Casa de los Famosos México 2025’ se realiza exclusivamente a través de canales oficiales, y existen diferencias notables entre el público general y los suscriptores de ViX Premium. Esta plataforma, además de ofrecer la transmisión continua de la vida dentro de la casa, permite a sus usuarios acceder a ventajas adicionales en la votación. Mientras que quienes no cuentan con suscripción pueden emitir un solo voto por día, los suscriptores de ViX Premium disponen de la posibilidad de votar hasta 10 veces en cada jornada, lo que incrementa significativamente su capacidad de influir en el resultado.

Cómo votar más de 10 veces en La Casa de los Famosos

En anteriores ediciones, muchas personas han encontrado formas de apoyar al máximo a su favorito. Es posible que estos trucos no funcionen muy bien en todos los dispositivos, pero el primero de ellos es una estrategia que requiere gastar el doble, mientras que para el tercero se necesita la cooperación de alguien más.

  1. Comprar otra suscripción: como alternativa desesperada y ya cerca de la final, algunas personas usaron otro correo electrónico para pagar otro plan de VIX+ y poder tener hasta 20 votos.
  2. Usar otro dispositivo: Los 10 votos que VIX otorga son por dispositivo con la sesión iniciada, pero es posible cerrarla en el celular y abrirla en la computadora para tener 10 votos más además de los ya proporcionados al famoso en cuestión.
  3. Pedirle votos a un amigo o familliar. No todas las personas ven La Casa de los Famosos México; sin embargo, puede que tengan suscripción a VIX y puedan votar a nombre de tu famoso favorito.

