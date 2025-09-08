Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

En el inmueble se encontró una carroza fúnebre, y en su interior un féretro que contenía a tres personas sin vida. (FGE Chihuahua)

La imputación de una tercera persona en el caso de la Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez marca un nuevo capítulo en la investigación penal que se sigue bajo la Causa 3747/2025.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte presentó cargos contra Nancy Ivette A. A. por su presunta participación en delitos relacionados con la manipulación indebida de restos humanos y fraude, sumándose así a otros dos implicados que ya enfrentan proceso penal.

“El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Nancy Ivette A. A., por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como, por fraude, cometidos en Ciudad Juárez”, explicó la FGE.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), informó prisión preventiva dictada a Roberto Isaac Á. A., el pasado 20 de agosto. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

La investigación ministerial sostiene que la mujer señalada habría ocultado el cadáver de J.M.I.M. dentro de las instalaciones del servicio funerario, ubicado en la colonia Arroyo Colorado.

Además, se le atribuye haber obtenido un beneficio económico ilícito al ofrecer un servicio de cremación que nunca se realizó y falsificar un documento oficial para simular el traslado del cuerpo. Por estos hechos, la autoridad le imputa los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como fraude.

Durante la audiencia inicial, el tribunal impuso a la imputada medidas cautelares que incluyen la obligación de firmar mensualmente, el depósito de una garantía económica, la prohibición de salir de la ciudad y de acercarse a la víctima.

Estas restricciones se dictaron en consideración a que Nancy Ivette A. A. cuenta con un amparo federal que le permite enfrentar el proceso en libertad, impidiendo la aplicación de la prisión preventiva.

La próxima audiencia, programada para el jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas, será determinante, ya que en ella se decidirá si la imputada será vinculada o no a proceso penal, definiendo así su situación jurídica.

La Fiscalía de Chihuahua relaciona a la Funeraria del Carmen con el escándalo del crematorio Plenitud, donde se hallaron más de 386 cuerpos almacenados de forma irregular el pasado 26 de junio. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Norte precisó que Nancy Ivette A. A. es la tercera persona señalada en relación con los hechos ocurridos el 12 de julio de 2025.

De acuerdo con la investigación, los otros dos involucrados, Miguel Ángel A.O. y Roberto Isaac A.A., ya se encuentran vinculados a proceso penal y cumplen la medida de prisión preventiva.

La presunción de inocencia de la imputada se mantiene vigente hasta que una sentencia judicial firme determine su responsabilidad, conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por otro lado, la Fiscalía de Chihuahua relaciona a la Funeraria del Carmen con el escándalo delcrematorio Plenitud, donde se hallaron más de 386 cuerpos almacenados de forma irregular. Este establecimiento es una decinco funerariasque contrataron servicios del crematorio, y ha sido intervenido tras hallarse un cuerpo en avanzado estado de descomposición.