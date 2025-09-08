México

Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

La imputada enfrenta cargos por manipulación de restos y fraude tras presuntamente ocultar un cadáver y simular una cremación, sumándose a otros dos procesados en la investigación penal

Por Aranza Estrada

Guardar
En el inmueble se encontró
En el inmueble se encontró una carroza fúnebre, y en su interior un féretro que contenía a tres personas sin vida. (FGE Chihuahua)

La imputación de una tercera persona en el caso de la Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez marca un nuevo capítulo en la investigación penal que se sigue bajo la Causa 3747/2025.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte presentó cargos contra Nancy Ivette A. A. por su presunta participación en delitos relacionados con la manipulación indebida de restos humanos y fraude, sumándose así a otros dos implicados que ya enfrentan proceso penal.

“El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Nancy Ivette A. A., por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como, por fraude, cometidos en Ciudad Juárez”, explicó la FGE.

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), informó prisión preventiva dictada a Roberto Isaac Á. A., el pasado 20 de agosto. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

La investigación ministerial sostiene que la mujer señalada habría ocultado el cadáver de J.M.I.M. dentro de las instalaciones del servicio funerario, ubicado en la colonia Arroyo Colorado.

Además, se le atribuye haber obtenido un beneficio económico ilícito al ofrecer un servicio de cremación que nunca se realizó y falsificar un documento oficial para simular el traslado del cuerpo. Por estos hechos, la autoridad le imputa los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como fraude.

Durante la audiencia inicial, el tribunal impuso a la imputada medidas cautelares que incluyen la obligación de firmar mensualmente, el depósito de una garantía económica, la prohibición de salir de la ciudad y de acercarse a la víctima.

Estas restricciones se dictaron en consideración a que Nancy Ivette A. A. cuenta con un amparo federal que le permite enfrentar el proceso en libertad, impidiendo la aplicación de la prisión preventiva.

La próxima audiencia, programada para el jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas, será determinante, ya que en ella se decidirá si la imputada será vinculada o no a proceso penal, definiendo así su situación jurídica.

La Fiscalía de Chihuahua relaciona
La Fiscalía de Chihuahua relaciona a la Funeraria del Carmen con el escándalo del crematorio Plenitud, donde se hallaron más de 386 cuerpos almacenados de forma irregular el pasado 26 de junio. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Norte precisó que Nancy Ivette A. A. es la tercera persona señalada en relación con los hechos ocurridos el 12 de julio de 2025.

De acuerdo con la investigación, los otros dos involucrados, Miguel Ángel A.O. y Roberto Isaac A.A., ya se encuentran vinculados a proceso penal y cumplen la medida de prisión preventiva.

La presunción de inocencia de la imputada se mantiene vigente hasta que una sentencia judicial firme determine su responsabilidad, conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por otro lado, la Fiscalía de Chihuahua relaciona a la Funeraria del Carmen con el escándalo delcrematorio Plenitud, donde se hallaron más de 386 cuerpos almacenados de forma irregular. Este establecimiento es una decinco funerariasque contrataron servicios del crematorio, y ha sido intervenido tras hallarse un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Temas Relacionados

Nancy Ivette A. A.Funeraria Del CarmenCrematorio PlenitudCiudad JuárezChihuahuaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Más de 16 millones de personas reciben programas sociales en México; se amplían Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, resalta la expansión de esquemas como Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

Más de 16 millones de

¿Quién es “Manchas”?, el primer perro detector de fugas de agua en México

El trabajo del bretón español, entrenado para identificar filtraciones subterráneas, ha permitido reducir pérdidas hídricas y optimizar recursos en la ciudad

¿Quién es “Manchas”?, el primer

Daniel Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe en busca de un milagro, revela Maribel Guardia

La actriz recordó una anécdota junto al presentador, meses antes de su deceso en febrero de 2025

Daniel Bisogno recurrió a la

SCJN renueva imagen institucional: cambio de logo refleja pluralidad, inclusión y transparencia

La Corte integra elementos de pueblos originarios y afromexicanos; incluye compromiso con la protección ambiental y atención a grupos vulnerables

SCJN renueva imagen institucional: cambio

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 8 de septiembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo por desapariciones en Amozoc

Operativo por desapariciones en Amozoc deja 11 detenidos y decomiso de armas y drogas

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno recurrió a la

Daniel Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe en busca de un milagro, revela Maribel Guardia

Mar Contreras y Dalílah Polanco protagonizan fuerte discusión en La Casa de los Famosos México 3: “Hubiera estado chingón ser equipo”

Pepe Aguilar revela que tiene una segunda nieta: “No sabía que tenía otra, me acabo de enterar”

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento