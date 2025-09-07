México

Huyó de Jalisco tras intentar matar a una mujer, fue capturado en Tijuana cinco años después

Gregorio “N” fue arrestado tras una operación conjunta de las fiscalías de Jalisco y Baja California, acusado de intentar asesinar a una mujer en 2020

Por Aura Reyna

El ataque ocurrió en el lugar de trabajo del detenido, donde la víctima sufrió lesiones con arma blanca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como Gregorio “N” fue detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en el municipio de Zapopan, Jalisco, en noviembre de 2020.

De acuerdo con las autoridades, Gregorio “N” se había mantenido prófugo desde entonces, lo que dificultó su localización y aprehensión durante varios años. Sin embargo, las investigaciones continuaron activas para dar con su paradero.

Finalmente, el pasado 4 de septiembre, su captura fue posible gracias a la colaboración entre las fiscalías de Jalisco y Baja California. Esta coordinación permitió ubicar al sospechoso en territorio bajacaliforniano y cumplir con la orden de aprehensión en su contra.

Más detalles del caso

La víctima logró escapar y recibir atención médica tras el intento de feminicidio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de noviembre de 2020, la víctima acudió al lugar de trabajo del ahora detenido, ubicado en la colonia Santa Ana Tepetitlán.

Aprovechando que ambos estaban solos, el hombre presuntamente la atacó, inmovilizándola y causándole lesiones con un arma blanca en el cuello. La víctima logró escapar y recibir atención médica.

Tras su detención, Gregorio “N” fue trasladado a Jalisco, donde ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso con la procuración de justicia, en particular en casos relacionados con violencia de género, y aseguró que continuará trabajando para llevar ante la ley a quienes atenten contra la vida e integridad de las mujeres.

