México

Ricardo Salinas Pliego sugiere que comercios rechacen pagos con Tarjeta del Bienestar

El empresario, una de las voces más críticas contra el oficialismo, reaccionó a denuncias de beneficiarios contra algunos comercios

Por Víctor Cisneros

Guardar
El empresario reaccionó a denuncias
El empresario reaccionó a denuncias contra algunos comercios hechas en redes sociales. (Ricardo Salinas Pliego, Facebook / @rthur013, X)

Ricardo Salinas Pliego ha vuelto a dividir opiniones en plataformas digitales, donde se ha consolidado como una de las voces críticas más notorias contra el oficialismo.

En una reciente publicación en X —antes Twitter—, el magnate planteó la idea de que la iniciativa privada deje de aceptar las tarjetas del Bienestar como forma de pago en comercios y establecimientos.

Su planteamiento se suma a una serie de diferencias ideológicas surgidas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúan en la actual administración, la cual le demanda el pago de 74 mil millones de pesos por concepto de impuestos, según reportes del Gobierno Federal de julio de 2025.

La propuesta de Ricardo Salinas
La propuesta de Ricardo Salinas Pliego abrió un intenso debate en X. (Captura de pantalla, X)

La propuesta de Salinas Pliego

En las tarjetas del Bienestar se depositan recursos provenientes de diversos programas sociales federales y, en algunos casos, estatales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, así como apoyos para madres trabajadoras y estudiantes.

Recientemente, en redes sociales surgieron denuncias contra comercios que informaban a sus clientes que las tarjetas ya no eran aceptadas como forma de pago.

Una de las imágenes más virales señala a Bodega Aurrerá de supuestamente no admitir pagos con plásticos expedidos por el Gobierno. Salinas Pliego compartió en X una publicación donde reflexionó: “Se les está acabando el dinero y la confianza de la gente. ¿Deberíamos más empresarios no aceptar las dádivas como forma de pago?"

El tuit abrió un intenso debate que dividió opiniones y avivó críticas contra el empresario, quien mantiene una defensa legal contra el Servicio de Administración Tributaria para evitar el pago de 73 mil millones de pesos.

En redes sociales surgieron denuncias
En redes sociales surgieron denuncias contra comercios que informaban a sus clientes que las tarjetas ya no eran aceptadas como forma de pago. (Facebook)

¿Las tarjetas del Bienestar están siendo rechazadas?

Hasta el momento, cadenas de supermercados y comercios no han anunciado cambios en sus políticas sobre la aceptación de las tarjetas del Bienestar.

Sin embargo, en distintos grupos de Facebook se han difundido denuncias contra ciertos establecimientos. Los casos no refieren a un rechazo directo, sino a problemas al momento de usarlas.

Las principales causas son:

  • Fallas en el chip o la banda magnética de las tarjetas
  • Bloqueo temporal para evitar compras físicas
  • Fondos insuficientes

En esos mismos grupos, usuarios han compartido imágenes promocionales de Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana y Chedraui, entre otros, donde se aclara que los plásticos siguen siendo válidos como forma de pago.

Usuarios han compartido imágenes promocionales
Usuarios han compartido imágenes promocionales de diversos establecimientos donde se aclara que los plásticos siguen siendo válidos como forma de pago. (Captura de pantalla, X)

¿Salinas presidente?

Esta nueva controversia para Ricardo Salinas Pliego surge después de que él mismo alentara rumores en torno a una posible aspiración a contender por la Presidencia en las elecciones de 2030.

En días pasados, el tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada, la mandataria indicó que, de pretenderlo, el empresario estaba en su derecho. Sin embargo, recordó que antes debía cumplir con sus obligaciones fiscales. “Debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano, para presentarse ante la gente. ¿Y cuál es una de las obligaciones como ciudadano? Pues pagar impuestos, ¿no? La gente pues que lo juzgue”, sentenció Sheinbaum.

Temas Relacionados

Ricardo Salinas PliegoTarjeta del BienestarApoyosMorenamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: Dalílah Polanco podría abandonar el reality

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Dormir bien: rutinas nocturnas que ayudan a descansar mejor

13 consejos efectivos para mejorar la calidad del sueño

Dormir bien: rutinas nocturnas que

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es señalada de ejercer privilegios

Mariana Rodríguez y la maternidad:

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

El fiscal general de la República aseguró que el asesinato del funcionario ocurrió tras decomiso de más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Gertz Manero detalla cooperación con EEUU tras aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico

El aseguramiento de combustible tuvo lugar en marzo de este año, hay 14 detenidos

Gertz Manero detalla cooperación con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

ENTRETENIMIENTO

Mariana Rodríguez y la maternidad:

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

Camila Fernández en la cuarta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: Dalílah Polanco podría abandonar el reality

El llamado a la libertad de Residente que estremeció a 180 mil en el Zócalo de la CDMX

Este es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 7 de septiembre, tras sufrir aparatosa caída en La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Charros vs Diablos: dónde y

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB