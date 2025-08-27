México

Ricardo Salinas Pliego no descarta buscar la Presidencia en 2030

El empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que no descarta competir en las elecciones presidenciales de 2030, aunque admitió no tener certeza de ser un candidato ganador

Por Miguel Flores

Guardar
Ricardo Salinas Pliego sugirió que
Ricardo Salinas Pliego sugirió que podría competir en la elección presidencial de 2030. Foto: X/@RicardoBSalinas.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, no descartó la posibilidad de postularse como candidato presidencial en 2030, aunque reconoció que aún no tiene la certeza de que existan las condiciones para ser un aspirante competitivo.

Durante una entrevista con el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, fundador de Código Magenta, el magnate expuso una visión política marcada por propuestas de corte neoliberal, inspiradas en figuras como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Entre las medidas que sugirió se encuentran una política de mano dura contra la violencia, la reducción de impuestos, el adelgazamiento de la estructura administrativa y cambios profundos en los sistemas de educación y salud.

Salinas Pliego cuestionó de manera particular la existencia de grandes sindicatos como la CNTE, al considerarlos “extorsivos”, y afirmó que la educación debe orientarse a la libre elección de escuelas. Sobre salud, señaló que el Seguro Popular fue un modelo superior al esquema actual, al que calificó de deficiente.

¿Qué queremos? Queremos un ciudadano con valores: no robar, no matar, no mentir”, afirmó el empresario, cuya trayectoria ha estado marcada por el crecimiento de sus negocios.

La ruptura con AMLO

A lo largo de la conversación, el multimillonario insistió en que mantiene un enfrentamiento con la llamada Cuarta Transformación, en especial con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acusó de “mentiroso” y de incumplir un acuerdo en materia fiscal relacionado con la deuda de Grupo Elektra, que, según Salinas, debía quedar fijada en 10 mil millones de pesos, pero que finalmente ascendió a 70 mil millones, según reclamos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El magnate afirmó que México
El magnate afirmó que México necesita cambios drásticos en educación, salud y seguridad. (Juan Vargas)

El empresario también arremetió contra el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, a quien acusó de pertenecer a una “mafia” junto con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario. “Ellos saben a qué me estoy refiriendo”, señaló en tono enigmático frente a la cámara.

Durante la entrevista, el magnate se describió como víctima de persecución política, afirmando que no recibe recursos públicos ni está cooptado por el gobierno.

Imagen pública y aspiración política

En otro momento de la conversación, el periodista Garza destacó el crecimiento de la figura del “Tío Richi” en redes sociales, donde Salinas Pliego acumula millones de seguidores con mensajes críticos hacia el gobierno. Planteó que este posicionamiento digital lo coloca como una opción viable de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

Ante ello, el empresario respondió con ambigüedad:“No es algo que esté buscando activamente porque mi vocación es distinta. Pero si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros hijos y nietos nos lo van a reclamar”.

El dueño de TV Azteca añadió que no desea que México siga un camino similar al de Venezuela y, aunque dejó abierta la puerta a una candidatura, reiteró: “No estoy tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.

Temas Relacionados

Ricardo Salinas Pliegopresidencia2030AMLOmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar retinol casero con ingredientes de cocina para estimular la producción de colágeno y eliminar arrugas

Aunque en el mercado existen formulaciones dermatológicas de alto costo y potencia, es posible reproducir algunos de sus principios bioquímicos a partir de compuestos obtenibles en el hogar

Cómo preparar retinol casero con

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Reportes de seguridad pública mexiquense señalan que dicho municipio es un punto estratégico para grupos como el CJNG o el mismo Cártel de Sinaloa

“Ya párenle de buscar”: localizan

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

El excarcelado ahora cuenta con su identificación oficial y, como lo hizo saber anteriormente, está por casarse con la activista Mary Sainz

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas

Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal

La ‘Güerita Consentida’ anunció su romance tras formalizar su divorcio de Cruz Martínez

Quién es Cibad Hernández, el

Alcalde de Miguel Hidalgo critica renovación del Poder Judicial en CDMX: “No nos lleva a la esperanza”

Mauricio Tabe Echartea expresó dudas sobre la legitimidad del nuevo órgano judicial

Alcalde de Miguel Hidalgo critica
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ya párenle de buscar”: localizan

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

22 policías no pasan prueba antidoping en Tijuana: dan positivo tras exámenes a fuerzas municipales

ENTRETENIMIENTO

Quién es Cibad Hernández, el

Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal

Priscila Valverde destapa la verdad: la falta de privacidad casi la quiebra en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Chalino Sánchez ‘vuelve’ a los escenarios con inédito dueto con Los Tucanes de Tijuana

Critican a Christian Nodal por su nuevo video con Kunno: “Lo ha visto más veces que a su hija Inti”

Aaron Mercury desata críticas tras polémicas declaraciones sobre víctimas de violencia en ‘LCDLFMX’

DEPORTES

Shocker se someterá a operación

Shocker se someterá a operación de mandíbula y espera volver a ser ‘guapo’ | Video

Checo Pérez desmiente mala relación con Red Bull al anunciar nuevo contrato: “Lo di todo, hasta la última vuelta”

“Mi último gran proyecto”: Checo Pérez piensa retirarse de la F1 después de Cadillac

Pumas vs Atlas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 7 del Apertura 2025?

Inter Miami vs Orlando City: ¿A qué hora y por dónde ver en México la semifinal de la Leagues Cup?