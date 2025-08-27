Ricardo Salinas Pliego no descarta buscar la Presidencia en 2030

Ricardo Salinas Pliego sugirió que podría competir en la elección presidencial de 2030. Foto: X/@RicardoBSalinas.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, no descartó la posibilidad de postularse como candidato presidencial en 2030, aunque reconoció que aún no tiene la certeza de que existan las condiciones para ser un aspirante competitivo.

Durante una entrevista con el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, fundador de Código Magenta, el magnate expuso una visión política marcada por propuestas de corte neoliberal, inspiradas en figuras como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Entre las medidas que sugirió se encuentran una política de mano dura contra la violencia, la reducción de impuestos, el adelgazamiento de la estructura administrativa y cambios profundos en los sistemas de educación y salud.

Salinas Pliego cuestionó de manera particular la existencia de grandes sindicatos como la CNTE, al considerarlos “extorsivos”, y afirmó que la educación debe orientarse a la libre elección de escuelas. Sobre salud, señaló que el Seguro Popular fue un modelo superior al esquema actual, al que calificó de deficiente.

“¿Qué queremos? Queremos un ciudadano con valores: no robar, no matar, no mentir”, afirmó el empresario, cuya trayectoria ha estado marcada por el crecimiento de sus negocios.

La ruptura con AMLO

A lo largo de la conversación, el multimillonario insistió en que mantiene un enfrentamiento con la llamada Cuarta Transformación, en especial con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acusó de “mentiroso” y de incumplir un acuerdo en materia fiscal relacionado con la deuda de Grupo Elektra, que, según Salinas, debía quedar fijada en 10 mil millones de pesos, pero que finalmente ascendió a 70 mil millones, según reclamos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El magnate afirmó que México necesita cambios drásticos en educación, salud y seguridad. (Juan Vargas)

El empresario también arremetió contra el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, a quien acusó de pertenecer a una “mafia” junto con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario. “Ellos saben a qué me estoy refiriendo”, señaló en tono enigmático frente a la cámara.

Durante la entrevista, el magnate se describió como víctima de persecución política, afirmando que no recibe recursos públicos ni está cooptado por el gobierno.

Imagen pública y aspiración política

En otro momento de la conversación, el periodista Garza destacó el crecimiento de la figura del “Tío Richi” en redes sociales, donde Salinas Pliego acumula millones de seguidores con mensajes críticos hacia el gobierno. Planteó que este posicionamiento digital lo coloca como una opción viable de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

Ante ello, el empresario respondió con ambigüedad:“No es algo que esté buscando activamente porque mi vocación es distinta. Pero si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros hijos y nietos nos lo van a reclamar”.

El dueño de TV Azteca añadió que no desea que México siga un camino similar al de Venezuela y, aunque dejó abierta la puerta a una candidatura, reiteró: “No estoy tan seguro que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador”.