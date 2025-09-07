Rels B se corona como el nuevo rey del Palacio de los Deportes en CDMX: “Está siendo heavy”

Rels B (Cortesía)

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue testigo de un acontecimiento sin precedentes: Rels B se convirtió en el primer artista hispano en agotar seis fechas consecutivas en este emblemático recinto, consolidando su posición como figura central de la música urbana contemporánea.

La noche del pasado sábado 6 de septiembre, el cantante mallorquín ofreció un espectáculo que, según la percepción de muchos asistentes, se erigió como la mejor presentación de su gira en territorio mexicano.

Durante casi dos horas, Daniel Heredia, conocido artísticamente como Rels B y parte del reconocido sello discográfico Sólido Records, desplegó un repertorio que abarcó desde sus inicios hasta sus producciones más recientes. Temas como “Lejos de ti” y “Un verano en Mallorca” provocaron una respuesta entusiasta del público, que acompañó al artista en un recorrido musical cargado de nostalgia y energía.

Rels B (Cortesía)

Rels B aún con dos fechas pendientes: las próximas presentaciones en el Palacio de los Deportes del español más mexicano

Posteriormente, canciones como “Un rodeo” y “Tú vas sin” evidenciaron la evolución y versatilidad de su propuesta artística, reafirmando su capacidad para conectar con distintas generaciones de seguidores.

El ambiente en el Palacio de los Deportes se caracterizó por una atmósfera eléctrica, potenciada por una producción visual y sonora que envolvió a los miles de asistentes. Desde las primeras horas, los fanáticos se congregaron para asegurar su lugar en un evento que ya se percibía como histórico.

Rels B mantuvo una interacción constante con el público, compartiendo anécdotas y agradecimientos que reforzaron la cercanía y autenticidad que lo distinguen en el escenario. En un momento de especial emotividad, el artista expresó que la entrega de sus seguidores mexicanos había superado todas sus expectativas, afirmando: “Esta noche no tendrá comparación con ninguna de mis futuras presentaciones”.

Rels B aún con dos fechas pendientes: las próximas presentaciones en el Palacio de los Deportes del español más mexicano (Foto: Cortesía)

Incluso, bromeó sobre la posibilidad de quedar afónico para el siguiente concierto debido a la intensidad vivida durante el espectáculo. El concierto formó parte de la gira “A New Star World Tour 2025”, que está próxima a concluir su etapa en México, restando únicamente dos fechas antes de continuar su recorrido internacional.

El propio Rels B confesó sentirse ansioso y emocionado, ya que este fue el primer concierto anunciado dentro de la gira, lo que le otorgó un significado especial. La relación de Rels B con el público mexicano se ha fortalecido en los últimos años. En 2024, el artista participó en el Coca Cola Flow Fest y se presentó en el Foro Sol, marcando el inicio de una conexión cada vez más sólida con la audiencia nacional.

El regreso al Palacio de los Deportes en 2025, con seis conciertos agotados, elevó esa relación a un nuevo nivel, estableciendo un récord sin precedentes para un artista de habla hispana.

Rels B desata euforia en la CDMX. (Foto: César Vicuña / OCESA)

La velada no solo representó un logro personal para Rels B, sino que también añadió un capítulo relevante a la historia de los conciertos masivos en la Ciudad de México, donde artistas internacionales encuentran una de las audiencias más apasionadas del mundo. Con esta serie de presentaciones, el cantante mallorquín ha dejado claro que su música ya forma parte de la banda sonora de toda una generación.