México

Periodista pidió ayuda por infarto, acudió al hospital, tras horas de estar en camilla murió: así respondió el IMSS

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Martín Arellano Solorio, indicó que presentaba síntomas de un infarto

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Periodista documenta su muerte al
Periodista documenta su muerte al ser atendido en el IMSS. Foto: Redes sociales

El periodista mexicano Martín Arellano Solorio falleció el viernes en Mazatlán tras sufrir un infarto, después de haber reportado en redes sociales las deficiencias en la atención que recibió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El comunicador publicó mensajes en los que relató la falta de respuesta adecuada a su emergencia y las carencias de infraestructura.

En sus últimas publicaciones, Arellano Solorio, radicado en Sinaloa, indicó que presentaba síntomas de un infarto, pero no logró solicitar auxilio a través de la aplicación móvil del IMSS, debido a que la herramienta “Código infarto” solo muestra la ubicación de clínicas sin ofrecer canales directos de atención para emergencias cardíacas.

“Retuit, por favor. Necesito ayuda, IMSS, probable infarto y no hay aplicación ‘Código infarto’ ni puedo moverme”, escribió en su cuenta de X, donde etiquetó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director general del instituto, Zoé Robledo.

Posteriormente, el periodista comunicó haber sido estabilizado en una unidad de la Cruz Roja y trasladado a un hospital del IMSS en Mazatlán. Arellano documentó que fue colocado en una camilla en el pasillo del hospital y difundió un breve video mostrando las condiciones en las que aguardó atención especializada. “Desde mi pasillo. Con calidad de urgente”, publicó Arellano en lo que fue su último mensaje.

Periodista pide ayuda en redes
Periodista pide ayuda en redes sociales, antes de morir. (Captura de pantalla X/@Arellano_Mex)

Tras conocerse el caso, el IMSS emitió un comunicado lamentando el deceso y detalló las acciones médicas realizadas. Según la versión oficial, Arellano ingresó a urgencias pasadas las 16:00 horas, luego de ser remitido por la Unidad de Medicina Familiar No. 45 y recibir atención inicial en la Cruz Roja. El instituto reportó que el paciente presentaba “disnea de moderados esfuerzos, sin dolor precordial” y que se le practicaron estudios de laboratorio y electrocardiograma, que confirmaron una “insuficiencia cardiaca”.

Aproximadamente a las 18:30 horas, según el comunicado, Arellano Solorio desarrolló dificultad respiratoria y taquicardia, lo que motivó su traslado a una sala de reanimación, donde fue intubado. Poco después, sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó al equipo multidisciplinario a aplicar maniobras de resucitación durante 30 minutos, pero no se pudo revertir el cuadro y el paciente falleció a las 2:25 horas del 5 de septiembre, “secundario a una insuficiencia cardiaca”, afirmó la institución.

El IMSS aseguró que durante su estancia en el hospital, Arellano recibió atención especializada y medicación indicada. Organizaciones y colegas continúan debatiendo públicamente sobre las condiciones del sistema de salud tras la exposición testimonial del periodista durante sus últimas horas. El fallecimiento de Martín Arellano Solorio generó reacciones dentro del gremio periodístico.

Autoridades del IMSS responden a muerte de periodista en Sinaloa. (X/@ImssSinaloa)

La institución también dio a conocer que el paciente tenía enfermedad renal crónica, así como dificultades de respiración.

Temas Relacionados

IMSSSinaloaSaludperiodistamexico-noticias

Más Noticias

Cuántas tortillas se pueden comer máximo al día, según el IMSS

Este alimento mexicano es ampliamente valorado por su elevado perfil nutricional

Cuántas tortillas se pueden comer

Sheinbaum se compromete a recuperar Altos Hornos de México en Coahuila

Sheinbaum Pardo recordó que uno de sus cien compromisos fue resolver la situación de Altos Hornos de México

Sheinbaum se compromete a recuperar

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes comienzan a alistarse para la noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a cada estudiante de secundaria pública en todo el país

Beca Rita Cetina 2025: cuándo

¿Cuál fue el documento en el que José María Morelos escribió su proyecto de Nación?

El texto de 1813 propuso eliminar castas, proteger la propiedad privada y garantizar leyes igualitarias

¿Cuál fue el documento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: la ‘Jefa’ pide a los habitantes a entrar a la casa

Pepe Aguilar se dice “orgullosamente migrante” tras polémica en Jalisco por firmas para que no realizara concierto

¡Se armó la pelea! Alexis Ayala enfrenta a Shiki por un malentendido que desató la furia en La Casa de los Famosos México 3

Mariana Botas explota contra Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3: ‘Eligió ser el villano y le funcionó’ | Entrevista

El Met de Nueva York arranca su temporada 2025-2026 con un debut histórico para México: obras, lugar y fechas clave

DEPORTES

México y Japón firman acuerdo

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato