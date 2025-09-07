México

Para qué sirve aplicar pepino en la cara

Estos son los beneficios de este ingrediente natural

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Así puedes cuidar tu cara
Así puedes cuidar tu cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino se ha utilizado durante décadas en rutinas de cuidado de la piel, tanto en entornos domésticos como en tratamientos profesionales de spas y salones de belleza.

Aplicar pepino en la cara no solo responde a la tradición popular, sino que tiene fundamento en la composición y propiedades de esta hortaliza, la cual aporta múltiples beneficios a la piel debido a su alto contenido de agua, vitaminas y antioxidantes.

Propiedades del pepino

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales razones para aplicar pepino en el rostro es su notable capacidad hidratante. El pepino está compuesto en más del 95% por agua, lo que permite refrescar la piel al instante y ayudar a mantener una adecuada humectación, especialmente en zonas propensas a la sequedad o irritación. Esta hidratación favorece la elasticidad cutánea y previene la apariencia de líneas finas causadas por la deshidratación.

El pepino también destaca por sus propiedades antiinflamatorias. Por eso, colocar rodajas de pepino sobre los ojos es un remedio casero ampliamente difundido para reducir la hinchazón, las bolsas y las ojeras. Esto se atribuye a la presencia de flavonoides y antioxidantes que ayudan a calmar el enrojecimiento y disminuir la inflamación leve, ofreciendo un aspecto descansado y renovado al contorno de los ojos.

El uso tópico de pepino puede ser útil para aliviar irritaciones provocadas por factores externos como el sol, el viento o el uso de productos cosméticos irritantes. La sensación de frescura que proporciona actúa como calmante, ayudando a mitigar molestias leves, ardor e incluso quemaduras solares de poca gravedad. Esta cualidad convierte al pepino en un ingrediente habitual en mascarillas y geles destinados a calmar la piel sensible.

Gracias a su contenido de vitaminas C y E, el pepino contribuye a proteger la piel contra el daño oxidativo causado por radicales libres. Estos nutrientes estimulan la regeneración celular, promueven la luminosidad y ayudan a mantener el tono de la piel uniforme. Además, algunos estudios sugieren que el pepino puede apoyar la producción natural de colágeno, fundamental para la firmeza y juventud del cutis.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, su aplicación regular —ya sea en rodajas, rallado, en jugo fresco o incorporado en mascarillas caseras— puede ayudar a limpiar y cerrar los poros, controlar el exceso de grasa y aportar un efecto refrescante. Esto lo hace especialmente recomendado para pieles mixtas y grasas, aunque personas con cualquier tipo de piel pueden beneficiarse de su uso.

En síntesis, aplicar pepino en la cara es una opción accesible y natural para hidratar, calmar, desinflamar, iluminar y cuidar la piel. Siempre se recomienda lavar el pepino antes de utilizarlo y, en caso de condiciones dermatológicas específicas, consultar a un especialista.

Temas Relacionados

PepinoBellezaBienestarSaludEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

Lilo & Stitch conquista a los usuarios de Disney+ México en su semana de estreno

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Lilo & Stitch conquista a

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida en México

Sigue minuto a minuto el show del intérprete puertorriqueño en la Plaza de la Constitución

Concierto de Residente EN VIVO

Tres pre-entrenos naturales para ganar energía antes de ir al gimnasio

Conoce estas tres alternativas para rendir mejor en tu entrenamiento

Tres pre-entrenos naturales para ganar

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

En entrevista, la modelo y ahora influencer reveló la posible vocación de las aún menores de edad

Esta es la licenciatura que

Los podcast de terror se apoderan del ranking de Spotify México este fin de semana

La variedad de géneros y voces en los podcasts más escuchados demuestra que en México hay un programa para cada gusto, desde el misterio hasta la risa y la reflexión personal

Los podcast de terror se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la licenciatura que

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

ENTRETENIMIENTO

Facundo se sincera con Mar

Facundo se sincera con Mar Contreras y revela que tiene miedo de dejarle de gustar a su novia Delia: “Quiero gustarle”

Lilo & Stitch live action conquista a los usuarios de Disney+ México en su semana de estreno

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida en México

Los podcast de terror se apoderan del ranking de Spotify México este fin de semana

Hija de Mar de Regil asegura que su operación de nariz fue por salud y no por estética

DEPORTES

Diablos Rojos de México se

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: Arranca la segunda parte del encuentro con un empate a 0