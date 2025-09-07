México

Julio bajó de su bici, levantó y protegió con su cuerpo a bebé recién nacida abandonada por su madre a media calle

Las cámaras de videovigilancia captaron a la madre dando a luz en cuclillas, para luego empujar a la recién nacida debajo del automóvil y huir del lugar minutos después

Por Aura Reyna

(Captura TikTok @MiguelRodriguez1905)
(Captura TikTok @MiguelRodriguez1905)

Una recién nacida fue abandonada en plena vía pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que su madre diera a luz en la calle y huyera en un automóvil.

La bebé fue encontrada por un joven ciclista, identificado como Julio, quien escuchó su llanto, la arropó con su chamarra y alertó a las autoridades.

El caso, captado por cámaras de videovigilancia y ampliamente difundido en redes sociales, ha causado conmoción y se suma a una preocupante serie de abandonos de menores en la Ciudad de México, ya que es el tercero en menos de dos semanas.

La bebé fue hallada sola, aún con el cordón umbilical

Agentes de la SSC protegieron a la recién nacida del frío mientras llegaban los servicios de emergencia. (@miguelrodrigue1905/SSC/@c4jimenez)

El hallazgo ocurrió luego de que el ciclista escuchara el llanto de la bebé, se detuviera y, al acercarse, la encontrara sola, tendida en el suelo, aún con el cordón umbilical.

En videos compartidos a través de redes sociales, se muestra como Julio arropa y abraza a la bebé con su chamarra en medio de la calle.

Testigos aseguran que la menor dejó de llorar al ser cargada por él. Minutos después llegaron los servicios de emergencia, quienes trasladaron a la menor al hospital.

La bebé fue diagnosticada con aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto. Su estado fue reportado como grave, pero estable.

(SSC)
(SSC)

Más detalles del caso

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una mujer se bajó de un automóvil con las intermitentes encendidas.

En cuclillas, dio a luz en menos de tres minutos, empujó al bebé por debajo del coche y leugo de que la mamá subiera al auto, una llanta aplastó el cordón umbilical, sin dañar a la recién nacida.

La madre abandonó el lugar sin ser identificada. Actualmente, las autoridades ya investigan los hechos y buscan a los padres de la menor.

El caso fue turnado al Ministerio Público y se ha iniciado el proceso legal correspondiente para el resguardo de la bebé.

Este caso se suma a una serie de recientes abandonos de recién nacidos en la Ciudad de México, como el de un bebé encontrado solo con un pañal en la colonia Tacubaya, o el de una niña localizada dentro de un bote de basura en un baño público de la estación del Metro UAM Iztapalapa, la cual murió días después tras que médicos encontraran que tenían contusiones graves en la cabeza.

