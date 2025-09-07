Hija de Mar de Regil asegura que su operación de nariz fue por salud y no por estética

Mar de Regil habló del procedimiento al que se sometió en sus redes sociales.

Mar de Regil utilizó sus redes sociales para dar a conocer que se sometió a una operación para corregir los problemas respiratorios que la han acompañado “desde que tiene memoria”.

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta personal de TikTok, la joven influencer compartió gran parte del proceso al que se sometió, y aunque aseguró que estaba “nerviosa” quería mejorar las complicaciones que enfrenta para respirar.

(Foto: IG marderegil._)

Mar de Regil niega que se haya tratado de una operación estética

La hija de Bárbara de Regil aprovechó la visibilidad de sus videos para aclarar que no se trataba de una cirugía estética, pues aunque apoya dichos procedimientos, descubrió que se estaba haciendo daño al utilizar frecuentemente Iladin.

“Esto fue para poder respirar, porque como saben, yo soy adicta al Iladin. Resulta que es muy malo”, dijo entre risas.

Y agregó: “Yo apoyo las cirugías porque yo creo que si algo de tu cara o de tu cuerpo no te gusta, y se puede cambiar, y tienes la oportunidad: hazlo".

(TikTok: Mar de Regil)

En el siguiente clip, luego de estar alejada de redes por un tiempo, detalló que ya estaba en recuperación, y aunque todo había salido bien, aún contaba con algunos malestares.

“Ya estoy bien. Nada más es esta madre que pues está incómoda. No se respira bien ahorita porque me están apretando esto, pero me siento bien”, reveló.

Mar de Regil regresa a redes sociales tras ser operada

Ante su breve alejamiento de las redes sociales, la creadora de contenido aseguró que estará más activa, pues aunque aún es incómodo trabajar con vendas en la nariz, tiene campañas pendientes.

“Estuve una semana incomunicada, más que subiéndoles drafts para que tengan algo de mí. Me di un descansito de redes, igual no podía salir de mi casa, ni siquiera podía dormir”, compartió.

Y agregó: “Tengo mucho trabajo, mucho trabajo. Probablemente campañas que voy a tener que subirles así lo siento con todo mi ser, pero tengo que seguir chambeando, aunque sea así. Ni modo”.

TikTok: Mar de Regil

Sus seguidores aprovecharon su regreso para enviarle buenos deseos durante su recuperación, pero también existieron algunos que le pidieron más información al respecto para también poder tratar sus problemas respiratorios.

“Yo me acabo de operar y es un gran cambio“, ”Yo me operé de lo mismo, se siente la diferencia cañón“ y ”Nos haces blogs, queremos saber“, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su publicación.