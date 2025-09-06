Beca Rita Cetina 2025: esto es lo que debes hacer si cambiaste tus medios de contactos de la Llave MX

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros este mes para que nuevos estudiantes de secundaria puedan incorporarse. Con esto, la iniciativa impulsada desde principios de 2025 ampliará su cobertura y beneficiará a más alumnos de secundaria.

El programa otorga bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos a cada padre de familia, pero además, les entrega 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscrito. Para que el dinero se pueda cobrar de forma directa y sin intermediarios, se entrega a través de la Tarjeta Bienestar.

El objetivo de la beca es contribuir con un recurso monetario a estos alumnos para evitar la deserción escolar y así continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina

Como paso inicial, durante septiembre se organizarán asambleas informativas en todas las escuelas secundarias públicas del país, con la finalidad de guiar a las familias respecto al proceso de incorporación al programa. Para conocer el día específico de la reunión en cada plantel, se recomienda consultar el cartel de convocatoria que se coloca en la propia institución educativa.

Después de las asambleas informativas, las familias podrán presentar su solicitud desde el 15 de septiembre en el sitio www.becaritacetina.gob.mx, siempre y cuando sus hijas o hijos ya estén inscritos en una escuela secundaria pública. Esta fase de registro está dirigida tanto a quienes inician primer grado como a estudiantes de segundo y tercer grado que todavía no han sido beneficiarios de la beca.

Sin embargo, para completar exitosamente este paso será necesario que los interesados cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar cualquier proceso del programa.

Pasos para crear la Llave MX

Entrar a la página www.llave.gob y dar clic Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales). Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro). Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Qué hacer si cambie mis medios de contactos de la Llave MX para registrarse a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar indicó que en caso de haber cambiado los medios de contacto o perdido el acceso a ellos, se podrá solicitar la modificación del teléfono o correo electrónico en la página www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx.

La Llave MX será una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre (X@BecasBenito)

“Ya tienes tu Llave MX, pero ¿Cambiaste tus medios de contacto o perdiste el acceso a ello? Checa todo lo que necesitas y solicita la modificación del teléfono que registraste al crear tu Llave MX en la página: www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx", indicó la dependencia.