México

Beca Rita Cetina 2025: esto es lo que debes hacer si cambiaste tus medios de contactos de la Llave MX

El programa abrirá una nueva convocatoria a partir del 15 de septiembre para que nuevos estudiantes de secundaria se incorporen

Por César Márquez

Guardar

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros este mes para que nuevos estudiantes de secundaria puedan incorporarse. Con esto, la iniciativa impulsada desde principios de 2025 ampliará su cobertura y beneficiará a más alumnos de secundaria.

El programa otorga bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos a cada padre de familia, pero además, les entrega 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscrito. Para que el dinero se pueda cobrar de forma directa y sin intermediarios, se entrega a través de la Tarjeta Bienestar.

El objetivo de la beca es contribuir con un recurso monetario a estos alumnos para evitar la deserción escolar y así continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina

Como paso inicial, durante septiembre se organizarán asambleas informativas en todas las escuelas secundarias públicas del país, con la finalidad de guiar a las familias respecto al proceso de incorporación al programa. Para conocer el día específico de la reunión en cada plantel, se recomienda consultar el cartel de convocatoria que se coloca en la propia institución educativa.

Después de las asambleas informativas, las familias podrán presentar su solicitud desde el 15 de septiembre en el sitio www.becaritacetina.gob.mx, siempre y cuando sus hijas o hijos ya estén inscritos en una escuela secundaria pública. Esta fase de registro está dirigida tanto a quienes inician primer grado como a estudiantes de segundo y tercer grado que todavía no han sido beneficiarios de la beca.

Sin embargo, para completar exitosamente este paso será necesario que los interesados cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar cualquier proceso del programa.

Pasos para crear la Llave MX

  1. Entrar a la página www.llave.gob y dar clic
  2. Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales).
  3. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente.
  4. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente.
  5. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro).
  6. Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Qué hacer si cambie mis medios de contactos de la Llave MX para registrarse a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar indicó que en caso de haber cambiado los medios de contacto o perdido el acceso a ellos, se podrá solicitar la modificación del teléfono o correo electrónico en la página www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx.

La Llave MX será una
La Llave MX será una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre (X@BecasBenito)

“Ya tienes tu Llave MX, pero ¿Cambiaste tus medios de contacto o perdiste el acceso a ello? Checa todo lo que necesitas y solicita la modificación del teléfono que registraste al crear tu Llave MX en la página: www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx", indicó la dependencia.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesCuenta Llave MXLlave MXAlumnos de secundariamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Ometepec, Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Popocatépetl registró 34 exhalaciones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 34 exhalaciones en

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

El equipo de la perla tapatía esperan al ganador entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche

Charros de Jalisco gana a

Estudiante de la UAEM cuestiona a Noroña durante foro: “¿Dónde queda la austeridad?”

El senador de Morena retó a probar los dichos por los que es acusado, además, acusó a Lilly Téllez de “traidora a la patria”

Estudiante de la UAEM cuestiona

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.2 en Ometepec, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran siete bodegas de precursores

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

DEPORTES

Charros de Jalisco gana a

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes