Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario de registro para poder inscribirse en septiembre

El programa abrirá un nuevo periodo de inscripciones este mes para que nuevos alumnos de secundaria puedan integrarse

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina está a punto de iniciar un periodo de registros para que nuevos estudiantes de secundaria puedan incorporarse

La Beca Rita Cetina está a punto de iniciar un periodo de registros para que nuevos estudiantes de secundaria puedan incorporarse. La iniciativa, que comenzó a implementarse desde principios de 2025, ampliará su cobertura y beneficiará a más alumnos de este nivel.

La beca entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan inscrito, otorga 700 pesos adicionales. Para cobrar el dinero de manera directa y sin intermediarios, este se distribuye a través de la tarjeta Bienestar.

La meta del programa es evitar la deserción escolar y apoyar con el recurso monetario a los alumnos de nivel básico para que continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Calendario para registrarse a la Beca Rita Cetina

En total, habrá dos procesos para inscribirse a la beca, que serán las asambleas informativas y el registro en línea.

  • Asambleas informativas

La primera etapa para registrarse al programa serán las asambleas informativas que se llevarán a cabo en todas las escuelas secundarias públicas del país durante septiembre, con el objetivo de orientar a las familias sobre el proceso para acceder al programa. Para saber la fecha de la reunión en cada plantel, se recomienda consultar el cartel de convocatoria expuesto en la propia escuela.

  • Registro en línea a partir del lunes 15 de septiembre

Tras la realización de las asambleas, en la segunda etapa las familias podrán ingresar su solicitud a través del sitio www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre, una vez que sus hijas o hijos estén inscritos en una secundaria pública. El registro estará habilitado tanto para quienes se integran a primer grado como para estudiantes de 2.º y 3.er grado que aún no han recibido la beca.

Cabe indicar que para poder realizar el registro será necesario contar previamente con la Llave MX, herramienta digital que servirá como identidad del futuro beneficiario. Para crearla se puede ingresar directamente a la página www.llave.gob.mx

Las asambleas informativas son el primer paso para solicitar la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)

Documentos para registrarse a la Beca Rita Cetina

El proceso de inscripción lo tendrán que hacer los padres de familia o tutores de los alumnos y deberán tener los siguientes documentos preparados.

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, la dependencia ha puesto a disposición la línea telefónica 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, así como sus redes sociales verificadas.

