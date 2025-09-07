Así fue la emotiva pedida de mano de Michael Ronda a Karena Flores que hizo suspirar a sus seguidores

El actor de ‘Soy Luna’ y ‘Como dice el dicho’ compartió detalles del romántico momento a través de sus redes sociales. (@karena_flores, Instagram)

En vísperas de su cumpleaños número 29, Michael Ronda —Soy Luna y Como dice el Dicho— anunció su compromiso con la también actriz Karena Flores, tras cinco años de relación.

Punta Mitla, una exclusiva comunidad y resort ubicado en una península de la Riviera Nayarit, México, en la Bahía de Banderas, fue el escenario elegido por el jalisciense para sellar su amor.

Su peculiar historia de amor

La pareja dio la exclusiva de su compromiso a CARAS México. En entrevista, el actor reveló que siempre supo que se casaría con Karena Flores a pesar de que el destino le jugó una broma el día que la conoció.

Ronda recordó que cinco años atrás, durante una fiesta a la que no tenía planeado asistir, fue flechado de inmediato por la actriz. Sin embargo, creyó que debía esperar, pues esa noche Karena iba acompañada: “Venía agarrada del brazo de un muy amigo mío entonces dije: ‘pues no voy a hacer nada’”.

No obstante, algo en su interior lo impulsó insistir para, al menos, conocer su nombre. Ese instinto se convirtió en una de sus mejores decisiones de vida. Al preguntarle qué tipo de relación tenía con su amigo, Karena respondió que en realidad era su primo.

A partir de ese momento, Michael Ronda no quiso dejar nada al destino. Incluso, mencionó que se despidió de ella con una promesa: “Ese día, antes de despedirme, le dije: ‘tú y yo nos vamos a casar’”.

La pareja se conoció en 2020. (@karena_flores, Instagram)

Su compromiso

Cinco años después, su relación prosperó. En medio de proyectos que ajustan sus agendas, Michael Ronda y Karena Flores supieron encontrar espacios para viajar juntos y compartir momentos que fortalecieron su relación.

De la misma manera en la que algo dentro de él lo impulso a no desistir es anoche de 2020, Ronda reveló que llevaba meses planeando pedir su mano: “No quiero cumplir 29 años sin haber dado anillo, y yo cumplo años el 28 de septiembre. Así que dije ‘este es el momento, este fin de semana’”.

El actor cuidó cada aspecto que incluso él mismo diseñó el anillo que le entregó a su novia en las paradisiacas playas de Punta Mitla.

¿Quién es Michael Ronda?

Michael Ronda nació en Guadalajara el 28 de septiembre de 1996 y es conocido por su versatilidad en televisión, cine y música.

Alcanzó reconocimiento con su papel de “Poncho” en Como dice el dicho y más tarde como “Simón Álvarez” en Soy Luna de Disney Channel. Ronda, hijo de Davide Ronda y Vicky Escobosa, expresó que tras su primer set supo que quería “estar frente a las cámaras”.

Su trayectoria comenzó en TV Azteca con participaciones en programas unitarios. En 2011, interpretó a “Camilo Galván” en La fuerza del Destino y participó en cintas como La Noche del Pirata y Bacalar.

Tras el éxito en Soy Luna, inició una carrera como cantante solista y sumó papeles principales en series como Control Z de Netflix y Bronco: la serie, consolidando su presencia en el panorama del entretenimiento en México y América Latina.

Por su parte, Karena Flores, originaria de Quintana Roo, se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más destacadas de su generación.

A la par de destacar como modelo e influencer, obtuvo el reconocimiento de la audiencia por su papel en la serie Isla Brava de Vix+, donde interpreta a “Mora”, una de las protagonistas.

Hasta el momento, la pareja no tiene definida una fecha para su boda, la cual podría llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2026.

Ronda obtuvo reconocimiento internacional por la serie Soy Luna. (Disney+)