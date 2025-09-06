México

Qué es la dieta Keto, régimen de alimentación al que Manuel Mijares se sometió para bajar de peso

El cantante sorprendió a sus fans con su drástico cambio

Por Adriana Castillo

(IG: @oficialmijares)
(IG: @oficialmijares)

Manuel Mijares está envuelto en controversia por su drástica pérdida de peso.

Y es que su apariencia en sus últimas apariciones públicas ha desatado rumores sobre un supuesto problema de salud, incluso se dijo que había sido hospitalizado de emergencia; especulaciones que ya fueron desmentidas por el propio cantante a través de redes sociales.

“Queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios (...) agradecemos su preocupación”, se lee en el comunicado.

(Instagram: @oficialmijares)
(Instagram: @oficialmijares)

Mijares bajó de peso con dieta y ejercicio

Tras el escándalo que se desató, Rosario Murrieta -periodista de espectáculos y colaboradora de Ventaneando- dio a conocer que el cantante habría conseguido bajar de peso a sus 67 años con un régimen alimenticio y rutina de ejercicio avalada por un especialista.

“Está sometido a un régimen de alimentación y de ejercicio justamente para bajar lo que él quería bajar, no es una dieta convencional y se la está dando un doctor que es un médico del deporte”, declaró en el programa de espectáculos.

De acuerdo con la información que compartió Rosario Murrieta, el doctor que atiende a Mijares se llama Joaquín Pulido Reyes, quien recientemente contó la experiencia del cantante en sus redes.

(Instagram)
(Instagram)

“El señor Manuel Mijares, que como muchos otros de mis pacientes, ha tenido una gran pérdida de grasa en poco tiempo y se ve muy bien. El secreto es dieta y ejercicio”, explica el doctor especializado en medicina del deporte.

Y añadió: “Resultante de evaluaciones como una prueba de capacidad cardiopulmonar que nos permite conocer las zonas de entrenamiento del paciente, además de sus riesgos para hacer ejercicio. Nos permite también conocer su punto de máxima oxidación de grasas y con esto prescribimos ejercicio”.

Según la información que compartió el doctor, Manuel Mijares se sometió a una dieta cetogénica, también conocida como Keto, baja en grasas, así como una rutina de ejercicio prescrita por él.

Manuel Mijares. | Foto: Laura
Manuel Mijares. | Foto: Laura Villegas, OCESA.

De esta manera, el doctor Pulido negó que Manuel Mijares lograra su cambio físico con una operación o medicamentos.

¿Qué es la dieta cetogénica o Keto?

Este régimen alimenticio consiste en reducir drásticamente la ingesta de carbohidratos a 50 gramos por día, mientras que el resto del consumo necesario de calorías se reparte entre proteínas y grasas.

“Cuando el organismo pasa a ingerir esta cantidad de carbohidratos produce más cantidad de cuerpos cetónicos que van a parar a la sangre. Este proceso se conoce como cetosis y es lo que da nombre a esta dieta“, se lee en un artículo publicado por la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Como cualquier régimen alimenticio, la dieta cetogénica debe ser personalizada y supervisada por un especialista en nutrición.

