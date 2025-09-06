Programa Apoyo para Madres Trabajadoras: esta es la fecha límite para recibir apoyo

Busca garantizar el cuidado infantil y mejorar la economía familiar de madres trabajadoras, padres solos y tutores

El Programa Apoyo para Madres Trabajadoras 2025 es una de las políticas sociales más relevantes enfocadas en la primera infancia. Su objetivo es respaldar económicamente a quienes, sin acceso a estancias infantiles o guarderías, tienen a su cargo el cuidado de niñas y niños pequeños. En el caso de menores con discapacidad, el apoyo puede extenderse hasta los 6 años.

Este programa busca reducir brechas de cuidado y fortalecer la igualdad de oportunidades, permitiendo que madres, padres y tutores cuenten con un ingreso que contribuya a mejorar la calidad de vida en el hogar.

La Secretaría de Bienestar recordó que los recursos se entregan sin intermediarios y que la prioridad está en comunidades indígenas y zonas con alto nivel de marginación, donde las necesidades de protección social son mayores.

Quiénes pueden solicitar el apoyo

El programa está dirigido a familias monoparentales con:

Niñas y niños de 1 año hasta un día antes de cumplir 4 años .

Niñas y niños con discapacidad de 1 año hasta un día antes de cumplir 6 años.

Cada tutor puede inscribir hasta un máximo de tres menores.

El Programa Apoyo para Madres Trabajadoras 2025 ofrece un respaldo económico directo a familias que no cuentan con servicios de cuidado infantil, garantizando mejores condiciones de desarrollo para niñas y niños, incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad

Montos del beneficio económico

Los pagos se realizan de manera bimestral y directa:

Mil 600 pesos por cada niño de entre 1 y 3 años con 11 meses.

3 mil 600 pesos por cada niño con discapacidad de entre 1 y 5 años con 11 meses.

Documentos necesarios

Para completar el registro, se deben presentar:

Del menor : acta de nacimiento y CURP.

Del solicitante : identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Adicionales: carta compromiso y, en caso de discapacidad, certificado médico expedido por institución pública o especialista con cédula profesional.

Fecha límite de registro

Aunque inicialmente la convocatoria concluyó el 31 de agosto, el Gobierno de México anunció que el plazo se extendió hasta el 7 de septiembre de 2025. Durante este periodo, los módulos de la Secretaría de Bienestar estarán abiertos de 10:00 a 16:00 horas, con un calendario escalonado por apellidos para agilizar la atención.

Hoy sábado 6 y mañana domingo 7 de septiembre de 2025 podrán inscribirse al Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras todas las personas interesadas, sin importar la letra inicial de su apellido.

Durante este fin de semana el registro estará abierto de manera general en los módulos de la Secretaría de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las familias interesadas pueden consultar en gob.mx/bienestar la ubicación de los módulos en su estado o municipio.

Un apoyo que fortalece a las familias

Con esta prórroga, el Gobierno busca garantizar que más beneficiarias puedan incorporarse al programa y asegurar condiciones de desarrollo más justas para los niños y niñas en sus primeros años de vida.