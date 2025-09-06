México

Motociclista de app denuncia intento de envío de droga y alerta a colegas revisar paquetes de clientes

Un motociclista de aplicación exhibió cómo una clienta intentó engañarlo con un supuesto paquete que contenía narcóticos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El conductor identificado como @yasilbg
El conductor identificado como @yasilbg compartió cómo descubrió que una supuesta tarjeta de crédito en realidad escondía droga. (TikTok / @yasielbg)

El uso de aplicaciones de transporte y envío se ha convertido en parte del día a día en México. Sin embargo, casos recientes evidencian los riesgos que enfrentan conductores y repartidores al aceptar encargos aparentemente inocentes. Tal fue el caso de un motociclista identificado en TikTok como @yasilbg, quien denunció públicamente que una clienta intentó hacerlo pasar por repartidor de Didi Moto para entregarle un paquete que, en lugar de ser una tarjeta de crédito como le habían asegurado, contenía droga.

El video, que rápidamente se volvió viral, inicia cuando el motociclista conversa con la mujer que le pide un favor. La clienta insiste en que solo debe entregar una tarjeta, aunque él aclara que no trabaja en envíos, sino en transporte de pasajeros.

—Mujer: Va a ser entrega de moto aquí.

—Motociclista: Creo que yo no soy Didi Envíos. Yo soy de pasajeros.

—Mujer: Ah, ¿no le puedes llevar?

—Motociclista: No tengo con qué llevarlo.

—Mujer: Pues es una tarjeta.

—Motociclista: La cosa es que la persona que le voy a entregar allá está en el momento.

—Mujer: Sí, ya está esperando.

El conductor, al sospechar de la insistencia y revisar el paquete, grabó su reacción. “¡Ay, ve! ¡Pinche gente! ¿Saben lo que me mandaron? Según, en los dídis de envíos hay que tener mucho cuidado. Porque vean, según me mandó una tarjeta de crédito, no hay tarjeta de crédito. Eso es droga, eso es droga”, señaló mientras mostraba el contenido.

El motociclista explicó que no
El motociclista explicó que no es justo arriesgar su libertad por favores que lo convierten en “mula” sin su consentimiento. (TikTok / @yasielbg)

Su denuncia no pasó desapercibida. El video generó millones de reproducciones y abrió un debate en redes sociales. Por un lado, usuarios apoyaron su decisión de exhibir la situación: “Exponlos, esa gente es un cáncer”, escribió un internauta. Otro añadió: “A esa gente que te ataca, mándalos a la chingada, expon a esas personas malditas que son un cáncer de nuestra sociedad”.

No obstante, también recibió críticas. Algunos lo acusaron de arriesgarse innecesariamente o de exhibir a la mujer sin pruebas legales: “Bro, yo te invito que nomás hagas tu chamba y ya. Total, son repartidores”, opinó un usuario en la sección de comentarios.

Ante la controversia, el motociclista publicó un segundo video para explicar su decisión.

“Creo que este video puede tomarse como la parte dos de mi video anterior. Después de mi controversia, que mandó a una dealer, hubo muchos comentarios que estuve leyendo todo, diferentes opiniones, mitad y mitad. Unos diciendo lo que yo pienso y otros: ‘¡Pura mamada!’. Yo no soy el Señor de los Cielos para estar llevando mierda. Sí valoro lo que es mi libertad. No se vale que la gente sea mierda y crea que te puede tomar como burrito, así nomás porque sí, sin avisarte la neta de lo que traes”, expresó con molestia.

En su declaración, el motociclista detalló que el riesgo de haber aceptado ese paquete era altísimo. “Imagínense cómo voy a reaccionar. Me tuerce la pinche policía y bien quitada la pena la que mandó el vicio, ahí en su casita, siguiendo agarrando de mulas a la bandita, sin avisar. Yo en la pinche cárcel, llevando un pinche juicio, yo arriesgando mi pinche integridad, mi libertad por ciento veinte varos”, aseguró.

También justificó por qué revisó el paquete, pese a que algunos lo criticaron por hacerlo. Según su versión, había dos razones principales: primero, la persona que solicitó el envío lo hizo fuera de la plataforma correspondiente, pues Didi Moto está diseñado para transportar pasajeros, no paquetes; y segundo, al notar irregularidades en la comunicación con la clienta, sus sospechas aumentaron.

“Ya con la sospecha encima, ¿qué creen que empiezo a mandar estos mensajes?, pues levanta más mis sospechas y me confirma que esta persona ya no me contestó, por lo mismo que le estuve diciendo, pues ya casi de un modo que fuera y le regresara su encarguito o no, no correspondía devolución”, concluyó.
El usuario Yasiel BG mostró cómo iba entregar una supuesta tarjeta de crédito, pero al ver que el paquete era sospechoso y exhibió a la dealer. Crédito: TikTok / @yasielbg

El caso ha servido como advertencia para miles de repartidores y conductores que utilizan plataformas digitales de transporte, recordando la importancia de verificar qué tipo de servicios aceptan y los riesgos de convertirse, sin saberlo, en cómplices de actividades ilícitas.

Temas Relacionados

Didi Motodrogarepartidorviraldealermexico-virales

Más Noticias

Policías de la CDMX son reconocidos y reciben ascensos de grado por su vocación de servicio

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a solicitar apoyo policial ante cualquier situación de riesgo

Policías de la CDMX son

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

Dan Reynolds y su banda diseñaron una atmósfera de intensidad musical y emocional en la primera noche de su Loom World Tour

Imagine Dragons aterriza con fuerza

Tercer caso en 20 días: de nuevo, hallan a recién nacida abandonada en Gustavo A. Madero

Una bebé prematura, de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue encontrada en una chamarra con manchas de sangre en la colonia Industrial; se encuentra grave pero estable

Tercer caso en 20 días:

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

Ucraniana se viraliza al ir a la Lagunilla a comprar su vestido de quinceañera: “Tengo 30 y quiero mis XV años”

La influencer extranjera recorrió tiendas en la Lagunilla para encontrar el vestido de sus sueños

Ucraniana se viraliza al ir
MÁS NOTICIAS

NARCO

12 hombres van a buscar

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

Hospitales y clínicas en Sinaloa se “blindan” tras varios ataques armados contra pacientes y personal médico

ENTRETENIMIENTO

Imagine Dragons aterriza con fuerza

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

Desde Frankenstein hasta Bugonia: estas películas internacionales tendrán su estreno en el FICM 2025

DEPORTES

Ronaldinho: por qué México ocupa

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos