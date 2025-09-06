Motociclista de app denuncia intento de envío de droga y alerta a colegas revisar paquetes de clientes

El conductor identificado como @yasilbg compartió cómo descubrió que una supuesta tarjeta de crédito en realidad escondía droga. (TikTok / @yasielbg)

El uso de aplicaciones de transporte y envío se ha convertido en parte del día a día en México. Sin embargo, casos recientes evidencian los riesgos que enfrentan conductores y repartidores al aceptar encargos aparentemente inocentes. Tal fue el caso de un motociclista identificado en TikTok como @yasilbg, quien denunció públicamente que una clienta intentó hacerlo pasar por repartidor de Didi Moto para entregarle un paquete que, en lugar de ser una tarjeta de crédito como le habían asegurado, contenía droga.

El video, que rápidamente se volvió viral, inicia cuando el motociclista conversa con la mujer que le pide un favor. La clienta insiste en que solo debe entregar una tarjeta, aunque él aclara que no trabaja en envíos, sino en transporte de pasajeros.

—Mujer: Va a ser entrega de moto aquí.

—Motociclista: Creo que yo no soy Didi Envíos. Yo soy de pasajeros.

—Mujer: Ah, ¿no le puedes llevar?

—Motociclista: No tengo con qué llevarlo.

—Mujer: Pues es una tarjeta.

—Motociclista: La cosa es que la persona que le voy a entregar allá está en el momento.

—Mujer: Sí, ya está esperando.

El conductor, al sospechar de la insistencia y revisar el paquete, grabó su reacción. “¡Ay, ve! ¡Pinche gente! ¿Saben lo que me mandaron? Según, en los dídis de envíos hay que tener mucho cuidado. Porque vean, según me mandó una tarjeta de crédito, no hay tarjeta de crédito. Eso es droga, eso es droga”, señaló mientras mostraba el contenido.

El motociclista explicó que no es justo arriesgar su libertad por favores que lo convierten en “mula” sin su consentimiento. (TikTok / @yasielbg)

Su denuncia no pasó desapercibida. El video generó millones de reproducciones y abrió un debate en redes sociales. Por un lado, usuarios apoyaron su decisión de exhibir la situación: “Exponlos, esa gente es un cáncer”, escribió un internauta. Otro añadió: “A esa gente que te ataca, mándalos a la chingada, expon a esas personas malditas que son un cáncer de nuestra sociedad”.

No obstante, también recibió críticas. Algunos lo acusaron de arriesgarse innecesariamente o de exhibir a la mujer sin pruebas legales: “Bro, yo te invito que nomás hagas tu chamba y ya. Total, son repartidores”, opinó un usuario en la sección de comentarios.

Ante la controversia, el motociclista publicó un segundo video para explicar su decisión.

“Creo que este video puede tomarse como la parte dos de mi video anterior. Después de mi controversia, que mandó a una dealer, hubo muchos comentarios que estuve leyendo todo, diferentes opiniones, mitad y mitad. Unos diciendo lo que yo pienso y otros: ‘¡Pura mamada!’. Yo no soy el Señor de los Cielos para estar llevando mierda. Sí valoro lo que es mi libertad. No se vale que la gente sea mierda y crea que te puede tomar como burrito, así nomás porque sí, sin avisarte la neta de lo que traes”, expresó con molestia.

En su declaración, el motociclista detalló que el riesgo de haber aceptado ese paquete era altísimo. “Imagínense cómo voy a reaccionar. Me tuerce la pinche policía y bien quitada la pena la que mandó el vicio, ahí en su casita, siguiendo agarrando de mulas a la bandita, sin avisar. Yo en la pinche cárcel, llevando un pinche juicio, yo arriesgando mi pinche integridad, mi libertad por ciento veinte varos”, aseguró.

También justificó por qué revisó el paquete, pese a que algunos lo criticaron por hacerlo. Según su versión, había dos razones principales: primero, la persona que solicitó el envío lo hizo fuera de la plataforma correspondiente, pues Didi Moto está diseñado para transportar pasajeros, no paquetes; y segundo, al notar irregularidades en la comunicación con la clienta, sus sospechas aumentaron.

“Ya con la sospecha encima, ¿qué creen que empiezo a mandar estos mensajes?, pues levanta más mis sospechas y me confirma que esta persona ya no me contestó, por lo mismo que le estuve diciendo, pues ya casi de un modo que fuera y le regresara su encarguito o no, no correspondía devolución”, concluyó.

El caso ha servido como advertencia para miles de repartidores y conductores que utilizan plataformas digitales de transporte, recordando la importancia de verificar qué tipo de servicios aceptan y los riesgos de convertirse, sin saberlo, en cómplices de actividades ilícitas.