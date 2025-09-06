Lo que Danna le dijo a Yeri Mua en medio de las graves amenazas que recibe

(IG)

El reciente mensaje de apoyo que la cantante mexicana Danna dirigió a Yeri Mua ha captado la atención del público, en un momento en que la influencer y cantante veracruzana enfrenta una de las situaciones más difíciles de su vida.

La solidaridad expresada por Danna resalta la gravedad de las amenazas de muerte que pesan sobre Yeri Mua y su familia, y pone de relieve la importancia del respaldo entre figuras públicas ante episodios de violencia y acoso en el entorno digital y social mexicano.

¿Qué dijo Danna de Yeri Mua?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Danna, de 30 años, fue consultada sobre la situación de Yeri Mua, quien a sus 23 años se ha consolidado como una de las influencers más reconocidas de Veracruz.

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La cantante optó por un mensaje breve pero cargado de empatía: “Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”. Estas palabras, aunque concisas, fueron interpretadas como un gesto de acompañamiento en medio de la crisis que atraviesa la joven artista.

¿Qué pasa con Yeri Mua?

El contexto que rodea este mensaje es especialmente delicado. Yeri Mua y su familia han sido objeto de amenazas de muerte atribuidas a la F.E.S., un grupo señalado por su supuesto vínculo con Lonche de Huevito.

Lonche de Huevito y Yeri Mua. (Instagram)

La situación ha generado alarma entre sus seguidores y ha obligado a la influencer a tomar medidas extremas para resguardar su seguridad, incluida la necesidad de permanecer oculta ante el riesgo latente.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Tras la difusión del mensaje de Danna, numerosos fans expresaron su agradecimiento y respaldo tanto a la cantante como a Yeri Mua.

Mientras tanto, la situación de Yeri Mua sigue siendo motivo de preocupación, ya que las amenazas provenientes de la F.E.S. han forzado a la influencer a mantenerse alejada de la vida pública, en un intento por proteger su integridad y la de su familia.