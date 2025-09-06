México

Lo que Danna le dijo a Yeri Mua en medio de las graves amenazas que recibe

La delicada situación que enfrenta la joven ha obligado a resguardarse

Por Zurisaddai González

Guardar
(IG)
(IG)

El reciente mensaje de apoyo que la cantante mexicana Danna dirigió a Yeri Mua ha captado la atención del público, en un momento en que la influencer y cantante veracruzana enfrenta una de las situaciones más difíciles de su vida.

La solidaridad expresada por Danna resalta la gravedad de las amenazas de muerte que pesan sobre Yeri Mua y su familia, y pone de relieve la importancia del respaldo entre figuras públicas ante episodios de violencia y acoso en el entorno digital y social mexicano.

¿Qué dijo Danna de Yeri Mua?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Danna, de 30 años, fue consultada sobre la situación de Yeri Mua, quien a sus 23 años se ha consolidado como una de las influencers más reconocidas de Veracruz.

La cantante mexicana Danna Paola
La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La cantante optó por un mensaje breve pero cargado de empatía: “Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”. Estas palabras, aunque concisas, fueron interpretadas como un gesto de acompañamiento en medio de la crisis que atraviesa la joven artista.

¿Qué pasa con Yeri Mua?

El contexto que rodea este mensaje es especialmente delicado. Yeri Mua y su familia han sido objeto de amenazas de muerte atribuidas a la F.E.S., un grupo señalado por su supuesto vínculo con Lonche de Huevito.

Lonche de Huevito y Yeri
Lonche de Huevito y Yeri Mua. (Instagram)

La situación ha generado alarma entre sus seguidores y ha obligado a la influencer a tomar medidas extremas para resguardar su seguridad, incluida la necesidad de permanecer oculta ante el riesgo latente.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Tras la difusión del mensaje de Danna, numerosos fans expresaron su agradecimiento y respaldo tanto a la cantante como a Yeri Mua.

Mientras tanto, la situación de Yeri Mua sigue siendo motivo de preocupación, ya que las amenazas provenientes de la F.E.S. han forzado a la influencer a mantenerse alejada de la vida pública, en un intento por proteger su integridad y la de su familia.

Temas Relacionados

Yeri MuaDannaAmenazas de muerteF.E.S.Violencia digitalVeracruz

Más Noticias

Policías de la CDMX son reconocidos y reciben ascensos de grado por su vocación de servicio

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a solicitar apoyo policial ante cualquier situación de riesgo

Policías de la CDMX son

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

Dan Reynolds y su banda diseñaron una atmósfera de intensidad musical y emocional en la primera noche de su Loom World Tour

Imagine Dragons aterriza con fuerza

Tercer caso en 20 días: de nuevo, hallan a recién nacida abandonada en Gustavo A. Madero

Una bebé prematura, de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue encontrada en una chamarra con manchas de sangre en la colonia Industrial; se encuentra grave pero estable

Tercer caso en 20 días:

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

Ucraniana se viraliza al ir a la Lagunilla a comprar su vestido de quinceañera: “Tengo 30 y quiero mis XV años”

La influencer extranjera recorrió tiendas en la Lagunilla para encontrar el vestido de sus sueños

Ucraniana se viraliza al ir
MÁS NOTICIAS

NARCO

12 hombres van a buscar

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

Hospitales y clínicas en Sinaloa se “blindan” tras varios ataques armados contra pacientes y personal médico

ENTRETENIMIENTO

Imagine Dragons aterriza con fuerza

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

Desde Frankenstein hasta Bugonia: estas películas internacionales tendrán su estreno en el FICM 2025

DEPORTES

Ronaldinho: por qué México ocupa

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos