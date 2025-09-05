México

Diputado del PAN acusa protección de la GN en casa lujosa de Noroña en Tepoztlán, Morelos

La dirigencia estatal de Morena respalda al senador y alude una estrategia de “golpeteo” por parte de la oposición

Por Jaqueline Viedma

El diputado del PAN, Daniel Martínez Terrazas, cuestionó la obtención de la propiedad de 12 millones por parte de Noroña.

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, señaló que, presuntamente, miembros de la Guardia Nacional (GN) vigilan la residencia de Gerardo Fernández Noroña, quien fungió como presidente del Senado de la República hasta el 31 de agosto, ubicada en Tepoztlán.

En una entrevista compartida por el periodista Tony Días a través de su cuenta de X, el diputado local del blanquiazul acusó: “Lamentamos que hoy los pobladores de Tepoztlán que hayan intentado ingresar donde se encuentra esta casa sean detenidos por la Guardia Nacional y por elementos de la Seguridad Nacional, que en lugar cuidar nuestras calles, están defendiendo privilegios de un senador de la República que lo único que ha hecho es una actitud porril”.

El representante del Distrito 1 de Cuernavaca cuestionó a integrantes de Morena, argumentando que no pueden ocultar su patrimonio personal en medio de actos de abuso registrados durante las dos administraciones en las que han gobernado, “Como bien dice el dicho mexicano, ni el amor ni la riqueza se esconde. Ellos, los abusos que han hecho en el sexenio pasado y en lo que llevan de este, no pueden esconder que de la noche a la mañana sean ricos nuevos”.

Martínez Terrazas calificó de “ilógico” que, en un periodo menor a dos años, el senador por Morena haya adquirido una vivienda valuada en 12 millones de pesos, sosteniendo que tal operación no se justifica con los ingresos percibidos como legislador.

No puede ser que en menos de dos años se hagan de una casa de más de 12 millones de pesos, de automóviles de cerca de 2 millones de pesos cada uno. No les alcanza con su sueldo ni de diputados federales ni de senadores”, recalcó el panista.

Además, manifestó preocupación por las supuestas inconsistencias detectadas en el proceso de compra del inmueble perteneciente a Fernández Noroña, e instó a que, en caso de comprobarse alguna irregularidad, la propiedad sea reintegrada.

“Lamentamos que ni siquiera se haya pagado un impuesto predial, ni siquiera se haya pedido autorización a los bienes comunales y a toda la gente de campo en Tepoztlán. Creo que es una falta de respeto. Nosotros hacemos un llamado enérgico para que si esa casa está en un tema indebido, sea recuperada por la autoridad”, manifestó Daniel Martínez.

Por su parte en entrevista para medios la presidenta estatal de Morena en Morelos, Mirsa Maldonado, reiteró su respaldo a la política de austeridad recalcada por la dirigente nacional Luisa María Alcalde y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Si hoy tiene esa propiedad, ha sido por el trabajo que ha realizado”, instó al senador Noroña a declarar la propiedad, comentó que no lo arropa, pero que “si tiene las cosas bien debe dar la cara”.

