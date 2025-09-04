México

Policía cibernética recupera autos robados en Chihuahua y detienen a presuntos responsables

Los estafadores operaban mediante transferencias falsas y cheques de caja para adueñarse de los vehículos

Por Guadalupe Fuentes

(Gobierno municipal de Chihuahua)
Este miércoles, autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del estado de Chihuahua (DSPM) informaron que, en coordinación con la Policía Cibernética y otras instituciones, detuvieron a un grupo de personas que se dedicaban a la comercialización de vehículos robados, además, se dio a conocer que tan solo en el mes de agosto se lograron recuperar al menos 20 automóviles.

Según el titular de la dependencia, Julio César Salas Gonzáles, entre los detenidos se encuentra una persona originaria de la Ciudad de México. Además, el funcionario señaló que algunos de los conductores que poseían los vehículos resultaron ser víctimas, ya que fueron contratados mediante engaños relacionados con supuestas ofertas laborales.

El modus operandi de los presuntos culpables consistía en entregar comprobantes de transferencia o cheques de caja que requieren al menos 24 horas para validarse. Este lapso era aprovechado para retirar los vehículos sin volver a establecer contacto con los vendedores. En la mayoría de los casos detectados, los delincuentes utilizaban estos documentos falsos para concretar el fraude.

Además, se dio a conocer que la recuperación de los vehículos no se limitó a una sola localidad, pues los vehículos robados fueron encontrados en el centro de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y al estado vecino de Durango. En estas regiones, la colaboración con las Policías Cibernéticas locales permitió no solo la localización de los automotores, sino también la consignación de los involucrados ante las autoridades correspondientes.

Por otra parte, se reveló que la Policía Cibernética se encargó de rastrear y ubicar las unidades mediante herramientas tecnológicas, mientras que las investigaciones y detenciones recayeron por completo en las fiscalías estatales de Chihuahua y Durango.

¿Cuántos vehículos fueron recuperados?

(FGJEM)
De acuerdo al informe publicado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del estado de Chihuahua (DSPM), durante el operativo fueron recuperados 28 vehículos, los cuales juntos acumularon un valor de 9 millones 99 mil pesos.

Las estadísticas de la DSPM correspondientes a agosto de 2025 indican que se registraron 25 robos de vehículo sin violencia y cuatro con violencia en la capital de este estado. Además, se aseguraron tres personas por robo sin violencia y siete más por posesión de vehículos con reporte de robo.

Finalmente, la dependencia reiteró su llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al vender o comprar un automóvil y recomendaron verificar la validez de las transacciones bancarias, no entregar documentos o llaves sin antes confirmar los pagos correspondientes y reportar cualquier irregularidad ante las autoridades.

