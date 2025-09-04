México

Michelle Salas y Stephanie Salas, en el ojo del huracán por el seguro millonario que sacude a la Dinastía Pinal

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, Alejandra Guzmán habría intentado frenar el cobro del seguro

Por Víctor Cisneros

El fallecimiento de Silvia Pinal el 28 de noviembre de 2024 no solo dejó un enorme vacío en el espectáculo mexicano, también abrió una serie de especulaciones en torno a su legado.

La llamada ‘Última Diva del Cine de Oro’ fue despedida con un emotivo homenaje en Bellas Artes, donde sus hijas y nietas se reunieron para rendirle tributo. Sin embargo, a casi un año de su partida, nuevos rumores apuntan a un conflicto familiar por un seguro millonario que estaría generando tensiones dentro de la Dinastía Pinal.

El seguro millonario de Silvia Pinal

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, ‘Magüicha’, Silvia Pinal dejó contratado un seguro de vida con componente de inversión en la empresa MetLife, en el que designó como beneficiarias a su nieta Stephanie Salas y a su bisnieta Michelle Salas. La póliza, que se encontraba vigente desde hace varios años, habría acumulado un monto aproximado de 9 millones de pesos.

“Este seguro había caducado en el 2022 y nadie lo había cobrado. Michelle Salas se peleó con la aseguradora y exigió que se tenía que cobrar. La aseguradora, para no meterse en problemas, se lo dieron”, reveló la comunicadora en sus redes sociales.

Según lo difundido, madre e hija cobraron el monto tras ser reconocidas como únicas responsables y herederas de la póliza, lo que habría desatado un enfrentamiento al interior de la familia.

La oposición de Alejandra Guzmán

El punto más delicado en este caso sería la postura de Alejandra Guzmán, quien —según la versión de Valdés Doria— habría intentado frenar el cobro del seguro. “La Guzmán no estaría nada contenta con el cobro de los 9 millones, por lo que habría hablado a la aseguradora para pedir que no se les diera el dinero del fondo de inversión”, aseguró la periodista.

Aunque hasta el momento ninguna de las involucradas ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, esta supuesta diferencia añade un nuevo capítulo a las ya conocidas tensiones dentro de la dinastía.

¿Qué es un seguro de inversión y por qué es relevante en este caso?

La periodista también explicó que una póliza de inversión es un producto híbrido entre seguro de vida y ahorro, el cual permite acumular capital para distintos objetivos, como retiro, educación o compra de vivienda, además de garantizar protección económica a los beneficiarios. En algunos casos, incluye beneficios como anticipos por enfermedad terminal o retiro adelantado de fondos.

Silvia Pinal habría contratado este producto con la intención de asegurar el bienestar de parte de su familia, y en los documentos oficiales quedó estipulado que Stephanie y Michelle eran las únicas con derecho a reclamarlo.

La Dinastía Pinal, bajo la lupa

El supuesto pleito por el seguro se suma a la larga lista de rumores y especulaciones que persiguen a la familia Pinal, considerada una de las más influyentes del medio artístico. A lo largo de los años, la relación entre sus integrantes ha estado marcada tanto por momentos de unión como por episodios de distanciamiento y rivalidad.

Ahora, el tema del seguro millonario vuelve a colocar a Michelle y Stephanie Salas en el ojo del huracán, mientras que los seguidores de la familia esperan una postura oficial que aclare si realmente existe una disputa legal o si se trata únicamente de rumores.

Lo cierto es que, a casi un año de la partida de Silvia Pinal, su legado artístico sigue vivo, pero también lo hacen las controversias que rodean a una de las dinastías más mediáticas de México.

