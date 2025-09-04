El día que Giorgio Armani salvó a Salma Hayek de la discriminación de Hollywood en los Premios Oscar: “No querían vestirme" (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La muerte de Giorgio Armani, figura central de la moda italiana y mundial, revive momentos emblemáticos en la cultura pop, especialmente aquel en el que el legendario diseñador abrió las puertas de la alta costura a la actriz mexicana Salma Hayek durante uno de los eventos más exclusivos de Hollywood: los Premios Oscar de 1997. Un gesto clave que marcó la carrera de la protagonista de Frida y dejó testimonio del compromiso del diseñador con la diversidad y la nueva generación de talentos.

A mediados de los años noventa, Salma Hayek era una actriz latina en ascenso, con presencia creciente en Estados Unidos pero aún lejos de constituir un nombre habitual en la agenda de las grandes casas de moda.

El universo de las alfombras rojas y la élite del entretenimiento estadounidense se caracterizaba por una selectividad marcada, donde figuras internacionales solían toparse con barreras tanto profesionales como simbólicas.

El apoyo de Giorgio Armani, un acto de inclusión a la carrera en ascenso de Salma Hayek

En ese clima de exclusividad, Giorgio Armani emergió como un aliado inesperado. Para la primera presentación de Hayek en los Premios Oscar, la actriz rememora: “Fue la primera vez que presenté en los Premios Oscar. Es un vestido muy sencillo, en ese entonces no había muchas personas que quisieran vestirme porque no era muy conocida, y estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera”, declaró para Vogue.

Tras la muerte del ‘Rey de la moda italiana’, la historia de la mexicana y su paso, junto a Luis Miguel, en dicha premiación ha cobrado relevancia de nueva cuenta (Instagram/@salmahayek)

El vestido que Giorgio Armani le dio a Salma Hayek en sus primeros Premios Oscar

El vestido blanco, de silueta lencera y adornado con lentejuelas, se convirtió no solo en el look que acompañó a Hayek en la gala —junto al cantante Luis Miguel, otro ícono latino—, sino también en un símbolo de oportunidad en un contexto adverso para los talentos emergentes y de origen latinoamericano.

La elección del atuendo marcó una diferencia. La crítica internacional destacó su equilibrio entre sofisticación y modernidad. Salma Hayek optó por un “vestido muy sencillo” firmado por Giorgio Armani, complementado con sandalias satinadas, clutch a tono y una diadema que su propio equipo desestimó y años después se popularizó en las alfombras rojas. La actriz finalizó su aparición con un recogido clásico y maquillaje en tonos azulados, anticipando tendencias que dominaron en temporadas posteriores.

Con ese gesto, Giorgio Armani confirmó la vigencia de su visión minimalista, basada en la elegancia silenciosa, y proyectó una alternativa a los códigos tradicionales de la moda hollywoodense. Su apoyo a Hayek le permitió destacarse genuinamente frente a una industria poco abierta a la diversidad en ese momento.

Salma Hayek: elegancia en los Premios Oscar hecha por Giorgio Armani (Foto: Instagram/@salmahayek)

Legado y recuerdo tras el fallecimiento de Armani

La reciente muerte de Giorgio Armani a los 91 años, confirmada por su casa de moda en Milán, marcó el cierre de una trayectoria inigualable. El diseñador revolucionó el prêt-à-porter desde la década de los setenta y extendió su influencia a las alfombras rojas, el cine y la cultura visual global. Aristocracia del minimalismo, control creativo absoluto y una expansión que rompió las fronteras del diseño tradicional, Armani vistió a nombres como Sophia Loren, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio y Anne Hathaway, pero también apostó desde el inicio por figuras emergentes y promovió la democratización de la alta moda.

El episodio vivido por Salma Hayek es una demostración de cómo Armani supo desafiar prejuicios y apostó por el talento, sin importar el origen o la fama incipiente de la celebridad. El nombre de Giorgio Armani quedó asociado no solo a la excelencia y la distinción, sino también a la capacidad de identificar y celebrar nuevas voces en escenarios globales. El “Rey de la moda italiana” deja un legado imborrable y una historia que trasciende la moda, marcada por pequeños y grandes gestos de inclusión.