Conagua alista proyectos hídricos que beneficiarán a millones de habitantes en México: ¿Cuáles serán las regiones en obra?

Desde Palacio Nacional se detallaron las características de las obras, cuya planificación está proyectada en los próximos años

Por Alejandra Zúñiga

Conagua presenta los principales proyectos
Conagua presenta los principales proyectos de agua que beneficiarán a millones de habitantes en México. | @Presidencia

Bajo instrucción del gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre el progreso de proyectos estratégicos en materia hídrica en México. Dicha estrategia tienen el objetivo de beneficiar a las regiones con mayor demanda de agua, abarcando áreas de abastecimiento, saneamiento, drenaje y control de inundaciones.

Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, indicó que la planificación de horizontes pronostica una visión de largo plazo de 20 hasta 40 años.

Con la puesta en marcha de los proyectos, la gestión pretende beneficiar a una población estimada en 36 millones de personas. Asimismo, alista una inversión programada de 15 mil millones de pesos para el 2025, aunando que la cifra sexenal prevé un monto total de 122 mil 600 millones de pesos.

Conagua: ¿Cuáles serán los proyectos iniciales?

Zataráin Mendoza anunció que, actualmente se desarrollan 17 proyectos estratégicos de agua en distintas regiones del país.

Las entidades que recibirán estos beneficios serán: Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Proyectos hídricos de relevancia, CONAGUA,
Proyectos hídricos de relevancia, CONAGUA, Claudia Sheinbaum

Información en desarrollo...

