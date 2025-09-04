Conagua anuncia inversión de 122 mil millones de pesos en proyectos de abastecimiento entre 2025 y 2030

El titular de Conagua, Efraín Morales López, anunció que los proyectos beneficiarán a más de 36 millones de personas. (Gobierno de México)

Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anunció 17 nuevos proyectos estratégicos a lo largo de la República Mexicana donde se resalta una inversión de 122 mil 600 millones de pesos de los cuales 15 mil millones de pesos ya fueron invertidos este 2025.

De acuerdo con Morales, los nuevos proyectos beneficiarán a más de 36 millones de mexicanos que sufren de distribución de agua, drenaje, suministro de agua potable, saneamiento y además se construirán obras para prevenir inundaciones.

“Estos proyectos están desarrollados con una visión a largo plazo. Nos van a ayudar a resolver no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, también son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según qué caso”, anunció Efraín Morales en La Mañanera.

Los nuevos proyectos incluye la creación de nuevas presas de agua, acueductos, obras de protección, nuevos acueféricos, redes troncales y la distribución de agua para regiones como el oriente del Edomex. Los principales estados beneficiados son:

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Durando, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Hidalgo, Edomex, CDMX, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Asimismo, el funcionario mencionó que ya se iniciaron obras en al menos 8 de los proyectos anteriormente mencionados.

Por su parte, el Subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, Felipe Zataráin, informó que ya se iniciaron la construcción en 8 proyectos de agua y para la siguiente semana se espera que al menos 11 ya comiencen obras.

“Estamos afinando los detalles técnicos y detalles de socialización como la desaladora de Rosarito en Baja California, que será la desaladora más grande el país y de Latinoamérica”, detalló el subdirector.

Información en desarrollo...