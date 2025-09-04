México

Alito Moreno reaparece en Washington planchado su camisa: asegura que el PRI no permitirá una “narcodictadura” en México

Desde la noche del miércoles 3 de septiembre, el dirigente del tricolor adelantó que se encontraba en Estados Unidos

Por Jaqueline Viedma

Alito Moreno se reunió con
Alito Moreno se reunió con la republicana María Elvira Salazar en Estados Unidos. (Foto: @alitomorenoc)

Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reapareció en redes sociales con un particular video, el cual fue grabado desde Washington D.C. así lo aseguró el político la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, en el que compartió que se estaría alistando para algunas reuniones, mientras planchaba una camisa.

“Así como me ven, mi mamá me enseñó a planchar desde que tenía 16 años. Así que hay que trabajar juntos y darle para adelante, alistándome para una reunión que tengo mañana aquí, en Washington. ¡Buenas noches!”, comentó el dirigente del tricolor.

El presidente nacional del PRI, se encuentra llevando a cabo una gira de trabajo en Washington. Durante su visita, Moreno Cárdenas afirmó que sostendrá encuentros con actores políticos y diplomáticos con el objetivo de evitar que en México se establezca una “narcodictadura terrorista y comunista”.

El PRI no permitirá una "narcodictadura" en México, asegura Alito Moreno desde Washington.

El video fue publicado en su cuenta oficial de Instagram y TikTok, donde ya supera las 10 mil reacciones, además de comentarios que elogiaron el contenido de la grabación, mostrando respaldo ante las últimas noticias que han circulado sobre el político.

Alito Moreno visita Washington luego de la visita a México de Marco Rubio

El dirigente del PRI realiza una gira de trabajo en Washington, donde sostuvo que ha mantenido reuniones productivas con diversos actores políticos y diplomáticos. Alito Moreno manifestó que su objetivo es contribuir a mejorar la seguridad hemisférica y fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“No vamos a permitir jamás que en México se instaure una narcodictadura terrorista y comunista. Nuestro país debe seguir siendo una Nación de Instituciones, con Democracia, donde se respeten los Derechos Humanos, las Libertades y la Constitución”, compartió en su cuenta de X.

Claudia Sheinbaum criticó la visita
Claudia Sheinbaum criticó la visita de Alito Moreno a Washington.

Este 4 de marzo, Moreno Cárdenas destacó que se reunió con la republicana María Elvira Salazar, de quien dijo: “una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. Siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México y Estados Unidos”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó el tema de la visita de Alito Moreno en Washington, la cual criticó sus motivaciones y aseguró que la oposición quiere que le vaya mal a México.

La mandataria señaló que Moreno Cárdenas viajó a Washingtoncon el propósito de declarar que el gobierno de México tiene vínculos con grupos del narcotráfico. Destacó que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, ha reconocido su gestión positiva por los resultados en el combate a la delincuencia organizada y la cooperación mostrada.

