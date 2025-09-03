México

Sheinbaum exige respeto a la ley tras resistencia el cambio en el Poder Judicial

La mandataria fue contundente al responder sobre la oposición a la reforma judicial

Por Merary Nuñez

Guardar
Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Durante la conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta Claudia Sheinbaum, descartó que existiera algún incidente protocolario durante su más reciente visita al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la sesión con los ministros tras la nueva integración del pleno.

La mandataria aseguró que el acuerdo previo contemplaba su llegada en solitario, donde los ministros ya estarían sentados en sus lugares, puntualizando que no se presentó ninguna situación adversa ni acto de descortesía.

Así lo informó luego de que representantes de la prensa cuestionaran la ausencia de una comisión formal de recibimiento durante su entrada al recinto, aspecto observado en otras ocasiones.

Sheinbaum aclaró: “No hubo ningún problema, ni alguna grosería”. La presidenta explicó que el protocolo indica que sólo durante la presencia del Secretario de la Defensa Nacional o de Marina corresponde el saludo conjunto de la bandera.

“Cuando llega la presidenta o presidente debe estar solo, es un protocolo perfectamente determinado”, subrayó.

Consultada sobre su mensaje a los trabajadores del Poder Judicial, quienes expresaron resistencia frente a la reforma que impulsa el Ejecutivo, Sheinbaum fue directa al señalar: “Hay que cumplir la ley, ¿no? Trabajan en el Poder Judicial, son los primeros que tienen que cumplir la ley y la Constitución” declaró.

Nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia

Mexico's newly elected Supreme Court
Mexico's newly elected Supreme Court justices Aristides Guerrero, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerias, Loretta Ortiz, Lenia Batres, Hugo Aguilar Ortiz, Yasmin Esquivel and Maria Estela Rios pose for a group photo at the Supreme Court of Justice (SCJN) building, in Mexico City, Mexico, in this handout distributed on September 2, 2025. Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN)/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

En un hecho sin precedentes en el país, ocho nuevos ministros y ministras asumieron su cargo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras ser electos por voto popular.

La sesión solemne se celebró este 1 de septiembre en el recinto legislativo, donde también se integraron nuevos jueces, magistrados y personal judicial.

Durante el acto protocolario, estuvieron presentes los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra como los nuevos integrantes que conformarán la SCJN.

El Senado subrayó que esta es la primera vez en la historia nacional que 881 personas juzgadoras asumen funciones tras haber sido elegidas desde las urnas.

El evento fue señalado por legisladores y analistas como “un punto de inflexión” en la organización del Poder Judicial de la Federación.

La ceremonia incluyó el compromiso público de los nuevos funcionarios para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la autonomía e independencia del sistema judicial mexicano frente a poderes políticos, económicos o de intereses ajenos.

El procedimiento de toma de protesta se realizó en bloques, inicio con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguido por las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de las salas regionales y el Tribunal de Disciplina Judicial. Posteriormente, rindieron protesta jueces, juezas y magistrados de los diferentes circuitos federales.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañaneraConferencia del PuebloCortemexico-noticias

Más Noticias

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así fue su reacción al Premio a Funcionarios Públicos de la WEF

Desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su agradecimiento a la institución por tomar en cuenta los esfuerzos de su gobierno en materia hídrica

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel

El eficaz aceite hecho con

Norma Piña quedará inhabilitada para cargos públicos hasta 2027 tras dejar la SCJN

La Constitución impone un periodo de dos años sin ocupar puestos en el gobierno; durante su presidencia, la jurista destacó por bloquear reformas clave y asumir un papel de oposición

Norma Piña quedará inhabilitada para

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Mariana Botas confiesa lo más

Vinculan a proceso a seis personas por ataque armado contra policías en Michoacán, hay un menor de edad entre los detenidos

El operativo judicial avanza mientras las autoridades exploran posibles conexiones de los implicados con otros delitos en la región

Vinculan a proceso a seis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte 2025: Informe

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

ENTRETENIMIENTO

El eficaz aceite hecho con

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Thalía confiesa que arrojó jabón a la Diana Cazadora en CDMX junto con Yolanda Andrade: “Me arrepiento”

Pepe Aguilar sorprende al imponer una estricta regla económica a sus hijos tras la polémica con Emiliano

DEPORTES

Mundial 2026 en México: estas

Mundial 2026 en México: estas son las fechas oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA y los costos

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta