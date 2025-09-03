Monreal felicita a Claudia Sheinbaum tras reunión con Marco Rubio: “Se fortalece nuestra soberanía”

Ricardo Monreal felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por acuerdos establecidos con Estados Unidos. (Foto: @RicardoMonrealA)

Ante la visita de Marco Rubio a México y tras los acuerdos establecidos luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado Ricardo Monreal Ávila la felicitó a través de un mensaje en su cuenta de X:

“Felicito a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum por el histórico acuerdo en materia de seguridad, combate a cárteles e intercambio de información alcanzado con Marco Rubio, Secretario de Estado de EE. UU. Con diálogo y respeto, se fortalecen nuestra soberanía y la relación bilateral”.

Momentos previos a que la reunión entre el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y la mandataria mexicana, Monreal tuvo un acercamiento con medios de comunicación, en el que externó su confianza en la presidenta, además, destacó el trabajo que Sheinbaum ha tenido que enfrentar ante algunas presiones que impuestas por el país del norte.

“Pocas veces México ha tenido esa presión tan fuerte, a hombres presidentes nunca les había tocado esta situación y a la presidenta que le han tocado estos desafíos ha respondido con cautela pero con firmeza, con carácter, aunque con prudencia”, resaltó Monreal, al tiempo que hizo un llamado a respaldar las decisiones de la mandataria mexicana.

México y Estados Unidos reafirman cooperación en materia de seguridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los gobiernos de México y Estados Unidos mantendrán su cooperación en materia de seguridad, sustentada en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua.

México y Estados Unidos buscan trabajar en coordinación en materia de seguridad. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

El propósito consiste en enfrentar conjuntamente al crimen organizado transnacional mediante una colaboración fortalecida entre las instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales de ambos países. Adicionalmente, coordinan esfuerzos para abordar el movimiento ilícito de personas a través de la frontera común. Esta cooperación, a través de acciones concretas e inmediatas, busca fortalecer la seguridad fronteriza, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como poner fin al tráfico de armas.

Ambos gobiernos han conformado un grupo de implementación de alto nivel encargado de reunirse de manera periódica para supervisar los compromisos asumidos y las acciones emprendidas en cada país.

Entre las medidas contempladas se encuentran la lucha contra los cárteles, el refuerzo de la seguridad en la frontera, el desmantelamiento de túneles clandestinos, la atención a flujos financieros ilícitos, la cooperación para prevenir el robo de combustible, el incremento de inspecciones, investigaciones y procesos judiciales dirigidos a detener el flujo de drogas y armas.

La coordinación entre ambos países ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y fomentar el intercambio de inteligencia en el marco de las legislaciones respectivas, según lo comentado por la secretaría.

Los gobiernos de México y Estados Unidos prevén reforzar la colaboración en Salud Pública y coordinar campañas orientadas a la prevención del abuso de sustancias ilícitas y opioides.