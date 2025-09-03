México

México y EEUU acuerdan nuevas estrategias para enfrentar desafíos de seguridad en la frontera y contra el crimen organizado

Tras sostener una reunión con el gobierno de México, el secretario estadounidense refrendó su compromiso para mantener la relación bilateral

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
U.S. Secretary of State Marco
U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives at the Felipe Angeles International Airport in Zumpango, on the outskirts of Mexico City, Mexico, September 2, 2025. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

En su visita a la Ciudad de México, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lideró una conferencia de prensa en compañía de Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El evento se realizó tras la reunión entre el funcionario americano y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario estadounidense arribó a la Ciudad de México por una visita enfocada en fortalecer la cooperación en seguridad dentro del marco del “Programa de Cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley”, en coordinación con el gobierno de México.

Ante medios, se informaron los acuerdos alcanzados entre ambos países en relación con la lucha contra el narcotráfico. Se destacó el compromiso de fortalecer las estrategias de cooperación en seguridad, garantizando el respeto a la soberanía y la integridad territorial.

EEUU y México entablan acuerdos

En su intervención, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la objetivo entre naciones consiste en unir esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional. Lo anterior, mediante una estrategia sólida entre las instituciones de seguridad, cuerpos policiales y autoridades judiciales de ambos países, así como prioridad en el cruce irregular de personas en la frontera.

“A través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, enfatizó.

U.S. Secretary of State Marco
U.S. Secretary of State Marco Rubio and Mexico's Foreign Minister Juan Ramon de la Fuente attend a press conference at the Foreign Ministry building (SRE) in Mexico City, Mexico, September 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Marco RubioEEUUClaudia SheinbaumSREMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

El estado reportó hechos violentos en Culiacán, Navolato y Mocorito el martes 2 de septiembre

Cueros abandonados, ataques a viviendas

¿Te toca trabajar el 16 de septiembre? PROFEDET te dice cuánto te deben de pagar si laboras ese día de descanso obligatorio

La línea telefónica 079 y la atención en línea de la Procuraduría están disponibles para resolver dudas y denuncias laborales

¿Te toca trabajar el 16

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

Elementos de seguridad y policías locales intensificaron revisiones en calles y viviendas; se aplicaron multas y se aseguraron vehículos

Guardia Nacional y Marina realizan

Monitoreo del Popocatépetl capta espectacular amanecer entre exhalaciones y tremores este 3 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Monitoreo del Popocatépetl capta espectacular

Socavón de 7 metros aparece en parque de la GAM, Protección Civil resguarda la zona

Autoridades capitalinas ya trabajan en la zona para evitar mayores riesgos

Socavón de 7 metros aparece
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cueros abandonados, ataques a viviendas

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

Cae militar por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cozumel, alcalde responsabiliza a los padres “por dejarla sola”

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

ENTRETENIMIENTO

Yandel lleva el reguetón sinfónico

Yandel lleva el reguetón sinfónico al Auditorio Nacional: estos son los precios oficiales de su ambicioso concierto

Mariana Botas arrasa en rating: así explotó la audiencia y los votos tras su eliminación en La Casa de los Famosos México 3

“El nopal y la pelona”: Emiliano Aguilar lanza controversiales ‘apodos’ contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Novia de Facundo habla por fin sobre la llamada que desató hirientes memes contra el habitante de ‘LCDLFMX’

French 79 prepara el retorno del ‘synth-pop’ francés a la CDMX: fecha, lugar y precios de su esperado concierto

DEPORTES

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe

Mundial 2026 en México: estas son las fechas y costos oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”