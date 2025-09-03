México y EEUU acuerdan nuevas estrategias para enfrentar desafíos de seguridad en la frontera y contra el crimen organizado

U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives at the Felipe Angeles International Airport in Zumpango, on the outskirts of Mexico City, Mexico, September 2, 2025. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

En su visita a la Ciudad de México, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lideró una conferencia de prensa en compañía de Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El evento se realizó tras la reunión entre el funcionario americano y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario estadounidense arribó a la Ciudad de México por una visita enfocada en fortalecer la cooperación en seguridad dentro del marco del “Programa de Cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley”, en coordinación con el gobierno de México.

Ante medios, se informaron los acuerdos alcanzados entre ambos países en relación con la lucha contra el narcotráfico. Se destacó el compromiso de fortalecer las estrategias de cooperación en seguridad, garantizando el respeto a la soberanía y la integridad territorial.

EEUU y México entablan acuerdos

En su intervención, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la objetivo entre naciones consiste en unir esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional. Lo anterior, mediante una estrategia sólida entre las instituciones de seguridad, cuerpos policiales y autoridades judiciales de ambos países, así como prioridad en el cruce irregular de personas en la frontera.

“A través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, enfatizó.

