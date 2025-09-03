Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum bajo fuerte comitiva de seguridad

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio mantendrán la primera reunión de alto nivel, donde se abordarán temas ligados al narcotráfico, seguridad y comercio binacional | X / @GobiernoMX

El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha llegado a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reunión que se tiene planeada como parte de un encuentro binacional para tratar temas como comercio internacional, combate al narcotráfico y desarrollo de medidas de seguridad para reforzar diversos puntos de violencia en el país.

Las primeras versiones apuntan que Rubio ha sido escoltado con un fuerte dispositivo de seguridad, el cual también integra a delegaciones de otras instituciones norteamericanas, así como periodistas e integrantes de medios desde la Unión Americana.

Después de su conversación de alto nivel con Sheinbaum Pardo, se espera que Rubio sea parte de una conferencia de prensa conjunta con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el mismo canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Rubio fue recibido por el canciller De la Fuente y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson | Jacquelyn Martin / Vía Pool, Reuters

La agenda de Rubio: los planes y actividades en su estancia en la CDMX

El secretario estadounidense cumple este miércoles una visita oficial de dos días a México como parte de una gira que también incluye Florida y Ecuador. De acuerdo con el Departamento de Estado.

Las actividades oficiales en México son las siguientes:

10:00 horas : reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

11:45 horas : conferencia de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente .

13:30 horas: encuentro con empleados y familiares de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

La visita ocurre en medio del ataque a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Caribe y, según se ha establecido, con origen en Venezuela.

Marco Rubio también señaló que ha decidido que "no le gustaría especular" sobre el tema del Caribe y la destrucción de una embarcación venezolana con droga | Umit Bektas / Reuters

A través de redes sociales, el embajador Ronald Johnson destacó la importancia del viaje de Rubio a México y Ecuador:

“La participación sostenida en estos temas es crucial para avanzar en la agenda de política exterior America First del presidente Donald Trump”, publicó.

Rubio advierte: “La impunidad de los cárteles llegó a su fin”

Previo a la reunión, Rubio lanzó un mensaje enérgico contra los cárteles mexicanos a los que acusó de representar una amenaza más allá de Estados Unidos:

“El presidente ha dejado claro que enfrentará a los cárteles y al tráfico de drogas. Estos grupos no solo dañan a nuestro país, también desestabilizan al Caribe. Estados Unidos usará todo su poder para combatirlos y eliminarlos, sin importar el lugar desde donde operen. Los días de impunidad terminaron”, declaró.

Migración, narco y terrorismo: los retos de la cooperación entre México y EEUU | X / @SocCivilMx

El pronunciamiento adelanta la postura que el funcionario estadounidense llevará a la mesa, con énfasis en el impacto del narcotráfico en la región y la necesidad de endurecer las acciones conjuntas.