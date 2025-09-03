México

¡Cuidado con las extorsiones! Ceneval advierte que guías para titularte de bachillerato y licenciatura son gratuitas

El proceso de acreditación del Ceneval ofrece una opción formal para quienes buscan validar aprendizajes fuera del sistema escolarizado

Por Mariana Campos

Esta es una oportunidad para
Esta es una oportunidad para muchos egresados de poder concluir sus trámites. (Foto: Twitter)

Obtener el certificado de bachillerato en México por conocimientos autodidactas es una opción viable a través del proceso de acreditación que impulsa el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) bajo el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, pese a la accesibilidad de esta modalidad, es importante conocer que hay materiales que son totalmente gratuitos.

El registro para presentar el examen ACREDITA-BACH está abierto hasta el 22 de septiembre, lo que representa una alternativa formal para quienes buscan validar sus estudios fuera del sistema escolarizado. Además, la Asamblea General del Ceneval designó a la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta como directora general para el periodo 2025-2029, en su sesión extraordinaria del 31 de marzo de 2025.

El proceso de acreditación del bachillerato mediante el Acuerdo 286 permite a cualquier persona demostrar, a través de un examen, los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral.

El Ceneval, como asociación civil sin fines de lucro, diseña y aplica este instrumento de evaluación, además de analizar y difundir los resultados. La validez de sus acciones se respalda en sus órganos de gobierno y en la participación de consejos técnicos y comités académicos externos, que garantizan la independencia y legitimidad del proceso.

Todos los requisitos, fechas y
Todos los requisitos, fechas y materiales se encuentran disponibles en el sitio oficial. (Captura de pantalla)

Advierten sobre falsas instituciones

Si bien esta herramienta ha resultado beneficiosa para hasta un millón de personas, solo poco más de 5 mil a nivel superior, existen casos en donde se ha comenzado a lucrar con las facilidades que otorga la institución.

Ante ello, el Ceneval destacó que ofrece una guía gratuita y un examen de práctica en línea, ambos accesibles desde su portal. Además, cuenta con protocolos de atención para personas con necesidades especiales, quienes deben notificar su situación tras obtener el comprobante de registro para recibir las adaptaciones necesarias. Es importante señalar que ni el Ceneval ni la SEP avalan cursos o materiales de preparación ofrecidos por terceros; la participación en estos programas es responsabilidad exclusiva de los sustentantes.

Aunque el proceso es accesible, solo una parte de quienes presentan el Examen Global logra acreditar todas las áreas requeridas, lo que refleja el nivel de exigencia de esta vía de certificación. Pese a ello, la institución destacó que los alumnos de bachillerato que reprueben alguna de las áreas tendrán hasta dos oportunidades para buscar pasar, de lo contrario, deberán realizar el trámite desde el inicio nuevamente.

Asimismo, es importante señalar que insisten en que no hay ninguna otra página de internet que esté autorizada para la distribución del material de apoyo, motivo por el cual cualquier venta de éste está estrictamente prohibida.

