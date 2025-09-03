Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Cazzu y Nodal vuelven a encender la polémica.

Cazzu reveló en una entrevista para el pódcast Se regalan dudas que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida al solicitar autorización legal para salir de Argentina con su hija Inti, petición que realizó al representante legal de Christian Nodal, su expareja y padre de la menor.

La intérprete relató que con su solicitud buscaba posibilitar sus compromisos laborales, los cuales la obligan a viajar con frecuencia fuera de su país natal. Ante la naturaleza artística de ambos, esperaba contar con el apoyo y la comprensión de Nodal, pero tanto su abogado como el cantante rechazaron otorgar el permiso.

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida“, recordó la cantante.

Cazzu da nuevas declaraciones sobre Nodal.

Conductores de ‘Ventaneando’ arremeten contra Cazzu y Nodal tras la polémica

Sus declaraciones cobraron notoriedad en los medios de comunicación, por lo que el programa Ventaneando, uno de los espacios de espectáculos más seguidos, recogió las declaraciones de Cazzu y alentó la discusión.

Por su parte, Rosario Murrieta ironizó en referencia al deseo previo de Cazzu de no pronunciarse más sobre Nodal. Mientras que su colega, Linet Puente, señaló que la situación resultaba “complicada” y calificó de grave que “un hombre mantuviera el control sobre una mujer con los documentos de su hija”.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Mónica Noguera, quien puso sobre la mesa las posibles razones que llevaron al sonorense a no querer emprender dicho procedimiento legal.

De esa forma, Castañeda intervino para matizar el debate, pues aunque aseguró que no pretendía defender a Nodal, posiblemente el cantante tenía razones de peso para rechazar la autorización. Además, agregó que el interés de ambas partes debería centrarse en proteger la privacidad de la menor y evitar la exposición mediática.

(Instagram)

“Creo, metiéndome en una especulación, ¿por qué no podemos pensar que, a lo mejor, para Christian, el tema de la seguridad en un país por donde la inseguridad está a los límites que conocemos, es una de sus preocupaciones?”, mencionó.

Sin embargo, cerró el tema señalando que lo realmente importante es mantener el litigio fuera de los medios para evitar afectar a la menor. “Es muy complicado y la relación se hace cada vez más compleja. Lo que yo haría es ya no hablar”, concluyó.