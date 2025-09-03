México

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Mónica Noguera dejó entrever su descontento con las recientes declaraciones de la cantante argentina sobre el sonorense

Por Jazmín González

Guardar
Cazzu y Nodal vuelven a
Cazzu y Nodal vuelven a encender la polémica.

Cazzu reveló en una entrevista para el pódcast Se regalan dudas que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida al solicitar autorización legal para salir de Argentina con su hija Inti, petición que realizó al representante legal de Christian Nodal, su expareja y padre de la menor.

La intérprete relató que con su solicitud buscaba posibilitar sus compromisos laborales, los cuales la obligan a viajar con frecuencia fuera de su país natal. Ante la naturaleza artística de ambos, esperaba contar con el apoyo y la comprensión de Nodal, pero tanto su abogado como el cantante rechazaron otorgar el permiso.

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida“, recordó la cantante.

Cazzu da nuevas declaraciones sobre
Cazzu da nuevas declaraciones sobre Nodal.

Conductores de ‘Ventaneando’ arremeten contra Cazzu y Nodal tras la polémica

Sus declaraciones cobraron notoriedad en los medios de comunicación, por lo que el programa Ventaneando, uno de los espacios de espectáculos más seguidos, recogió las declaraciones de Cazzu y alentó la discusión.

Por su parte, Rosario Murrieta ironizó en referencia al deseo previo de Cazzu de no pronunciarse más sobre Nodal. Mientras que su colega, Linet Puente, señaló que la situación resultaba “complicada” y calificó de grave que “un hombre mantuviera el control sobre una mujer con los documentos de su hija”.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Mónica Noguera, quien puso sobre la mesa las posibles razones que llevaron al sonorense a no querer emprender dicho procedimiento legal.

De esa forma, Castañeda intervino para matizar el debate, pues aunque aseguró que no pretendía defender a Nodal, posiblemente el cantante tenía razones de peso para rechazar la autorización. Además, agregó que el interés de ambas partes debería centrarse en proteger la privacidad de la menor y evitar la exposición mediática.

(Instagram)
(Instagram)

“Creo, metiéndome en una especulación, ¿por qué no podemos pensar que, a lo mejor, para Christian, el tema de la seguridad en un país por donde la inseguridad está a los límites que conocemos, es una de sus preocupaciones?, mencionó.

Sin embargo, cerró el tema señalando que lo realmente importante es mantener el litigio fuera de los medios para evitar afectar a la menor. “Es muy complicado y la relación se hace cada vez más compleja. Lo que yo haría es ya no hablar”, concluyó.

Temas Relacionados

Christian NodalNodalMónica NogueraCazzuVentaneandomexico-entretenimiento

Más Noticias

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

El mediocampista se ha convertido en un elemento importante del cuadro cementero y sus llamados a Selección son más constantes

Erik Lira confiesa que rechazó

Línea B del Metro CDMX: así quedó la estación San Lázaro inundada tras las fuertes lluvias de este 2 de septiembre

Usuarios denunciaron las condiciones en las que quedó el acceso a la estación

Línea B del Metro CDMX:

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

En su momento el funcionario se mostró sorprendido de lo que ocurrió en el rancho usado por el grupo criminal

Confirman vinculación a proceso en

Qué se necesita para faltar por dolores menstruales en escuelas de CDMX

Las adolescentes pueden pedir ausentarse de la primaria y secundaria durante su periodo

Qué se necesita para faltar

Para qué sirve aplicar aloe vera en el cabello

Este ingrediente natural es bueno para la salud capilar

Para qué sirve aplicar aloe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman vinculación a proceso en

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Plastilina Mosh anuncia su regreso

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

Jezzini reaparece ante la preocupación de sus seguidores y genera más confusión

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?