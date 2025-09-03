México

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

La famosa chinampa fue el escenario principal del nuevo clip de la cantante y el cineasta

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Lady Gaga y Tim Burton
Lady Gaga y Tim Burton grabaron un video en Xochimilco. Foto: Youtube/Lady Gaga

Este 3 de septiembre, Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos al publicar el video musical de The Dead Dance, su nueva canción y tema principal de la segunda temporada de la serie Wednesday. El clip fue filmado en la icónica La Isla de las Muñecas, en Xochimilco, y dirigido por el cineasta Tim Burton, responsable de emblemáticas películas como Beetlejuice, Batman Regresa, El Cadáver de la Novia y El joven manos de tijera.

Por supuesto, los mexicanos reaccionaron de inmediato al video, comentando positivamente en las redes sociales y en YouTube. Hasta el momento, The Dead Dance ya acumula más de un millón de visitas en la famosa plataforma de videos y se espera que al terminar el día sean muchas más.

Un comparativo entre la realidad
Un comparativo entre la realidad y el videoclip (Captura de pantalla)

En el videoclip se ve la famosa chinampa de Xochimilco y a Lady Gaga personificando a una de las tétricas muñecas de la isla, cantando y bailando igual que lo hiciera Michael Jackson en Thriller. En cierto momento del video, las muñecas cobran vida y comienzan a sonreír a la cámara. El metraje está presentado en blanco y negro y también en colores, con una fotografía que asemeja a las películas de terror de los años ochenta.

En redes sociales se pueden leer todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas positivas. Aquí algunos de los comentarios de mexicanos sobre The Dead Dance:

(trajinerasxochimilco.com)
(trajinerasxochimilco.com)

"Y la obra es arte puro“, ”Satanismo puro”, “Un lugar bien raro para una artista bien rara y dirigido por un sujeto igual de raro”, “Es fascinante cómo Lady Gaga y Tim Burton eligen Xochimilco y la Isla de las Muñecas siendo un lugar lleno de historia y leyendas que se transforma en escenario artístico global”, “Dios mío.. muchos temen que un espectro se vaya con ellos al dejar la isla, o ser maldecidos”, “Si escuchan bien la melodía suena algo parecido a ‘Thriller’ de Michael Jackson aparte de que ya se acerca la temporada de Halloween, era obvio que saliera algo alusivo” y “Lady Gaga dando el próximo grito en Xochimilco luego de convertirse en la embajadora oficial de la isla de las muñecas”.

La Isla de las Muñecas
La Isla de las Muñecas (Foto: Archivo)

Cómo es común desde hace algunos años, México sigue atrayendo la mirada norteamericana para convertirse en el escenario de sus productos culturales. Lo vimos con el filme de James Bond grabada en el Zócalo, en la adaptación que hizo Disney del Día de Muertos en Coco y ahora con el video musical que juntó a Lady Gaga y a Tim Burton.

Temas Relacionados

Lady GagaTim BurtonXochimilcoCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro y suspenden momentáneamente el servicio

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la estación Copilco

Persona se arroja a zona

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros

La Casa de los Famosos

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: qué universidades participarán para el registro de septiembre

El programa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:

Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”

La actriz defendió al periodista de los rumores sobre su ex relación y afirmó que no necesita ese tipo de regalos

Laura Flores niega haberle regalado

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12 y A activan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emiten alerta por desaparición de

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Sentencian a 58 años de prisión a “El Benji”, miembro de los Arellano Félix que intentó asesinar a dos policías

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores niega haberle regalado

Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’ la tarde de hoy 3 de septiembre

A Lucero le fue infiel: conductora de Univisión revela que Michel Kuri salía con ella y con la cantante al mismo tiempo

Valentina Gilabert narra lo que se sintió estar en coma tras las puñaladas que le dio Marianne Gonzaga

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Jaime Munguía revela los miles

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México