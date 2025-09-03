Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

Lady Gaga y Tim Burton grabaron un video en Xochimilco. Foto: Youtube/Lady Gaga

Este 3 de septiembre, Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos al publicar el video musical de The Dead Dance, su nueva canción y tema principal de la segunda temporada de la serie Wednesday. El clip fue filmado en la icónica La Isla de las Muñecas, en Xochimilco, y dirigido por el cineasta Tim Burton, responsable de emblemáticas películas como Beetlejuice, Batman Regresa, El Cadáver de la Novia y El joven manos de tijera.

Por supuesto, los mexicanos reaccionaron de inmediato al video, comentando positivamente en las redes sociales y en YouTube. Hasta el momento, The Dead Dance ya acumula más de un millón de visitas en la famosa plataforma de videos y se espera que al terminar el día sean muchas más.

Un comparativo entre la realidad y el videoclip (Captura de pantalla)

En el videoclip se ve la famosa chinampa de Xochimilco y a Lady Gaga personificando a una de las tétricas muñecas de la isla, cantando y bailando igual que lo hiciera Michael Jackson en Thriller. En cierto momento del video, las muñecas cobran vida y comienzan a sonreír a la cámara. El metraje está presentado en blanco y negro y también en colores, con una fotografía que asemeja a las películas de terror de los años ochenta.

En redes sociales se pueden leer todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas positivas. Aquí algunos de los comentarios de mexicanos sobre The Dead Dance:

(trajinerasxochimilco.com)

"Y la obra es arte puro“, ”Satanismo puro”, “Un lugar bien raro para una artista bien rara y dirigido por un sujeto igual de raro”, “Es fascinante cómo Lady Gaga y Tim Burton eligen Xochimilco y la Isla de las Muñecas siendo un lugar lleno de historia y leyendas que se transforma en escenario artístico global”, “Dios mío.. muchos temen que un espectro se vaya con ellos al dejar la isla, o ser maldecidos”, “Si escuchan bien la melodía suena algo parecido a ‘Thriller’ de Michael Jackson aparte de que ya se acerca la temporada de Halloween, era obvio que saliera algo alusivo” y “Lady Gaga dando el próximo grito en Xochimilco luego de convertirse en la embajadora oficial de la isla de las muñecas”.

La Isla de las Muñecas (Foto: Archivo)

Cómo es común desde hace algunos años, México sigue atrayendo la mirada norteamericana para convertirse en el escenario de sus productos culturales. Lo vimos con el filme de James Bond grabada en el Zócalo, en la adaptación que hizo Disney del Día de Muertos en Coco y ahora con el video musical que juntó a Lady Gaga y a Tim Burton.