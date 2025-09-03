México

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Mexicanos reaccionaron con orgullo al nuevo video de la estrella pop

Por Adriana Castillo

Lady Gaga se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México este 3 de septiembre por el estreno de su nueva canción ‘The Dead Dance’.

Y es que la estrella pop grabó sorprendió a sus fans mexicanos tras elegir la Isla de las Muñecas de Xochimilco, Ciudad de México, como el escenario ideal para el rodaje de su videoclip, el cual fue dirigido por Tim Burton.

Las reacciones de los fanáticos mexicanos de Lady Gaga no se hicieron esperar; mientras algunos externaron un sentimiento de orgullo porque los famosos artistas eligieron la mítica Isla de las Muñecas como escenario, otros reaccionaron con horror al movimiento de las muñecas.

  • "Las muñecas de Xochimilco viendo a Lady Gaga llegar a su isla“.
  • "Omg la Isla de las Muñecas haciéndose famosa por Lady Gaga, que bonito es estar vivo “.
  • "Yo viendo el video nuevo de Lady Gaga en la Isla de las Muñecas“.
  • "Lady Gaga dando el próximo grito en Xochimilco luego de convertirse en la embajadora oficial de la Isla de las Muñecas".
  • “Lady Gaga grabó video musical en la Isla de las Muñecas, dios es que ella es tan madre”.
Cabe mencionar que tanto la canción como el videoclip forman parte de la segunda temporada de la serie Wednesday (Merlina). Además de ello, Lady Gaga tiene una participación especial como ‘Rosaline Rotwood’.

¿Qué es la Isla de las Muñecas y cuál es su leyenda?

Se trata de una chinampa ubicada al sureste del Embarcadero de Cuemanco de los canales de Xochimilco, Ciudad de México.

Se caracteriza porque está inundada con todo tipo de muñecas que han perdido su apariencia con los estragos del tiempo y condiciones climáticas, de ahí su apariencia terrorífica.

Según la leyenda que envuelve a este mítico lugar, fue en la década de 1950 cuando un hombre originario del lugar llamado Don Julián Santana Barrera se mudó a esta isla para vivir en aislamiento.

Durante su estancia, el hombre encontró el cuerpo de una niña sin vida alrededor de la chinampa; supuestamente la menor perdió la vida tras caer al canal y enredarse en los lirios acuáticos.

Tras lo sucedido, Don Julián comenzó a escuchar lamentos y sonidos extraños en la chinampa, lo que relacionó con la muerte de la niña, así que decidió buscar una manera de ayudar a su espíritu a descansar en paz.

Fue entonces cuando tuvo la idea de poner muñecas en toda la chinampa, las cuales permanecen en el lugar hasta la actualidad.

