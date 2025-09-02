México

¿Qué chocolate es bueno para las personas con presión alta o diabetes?

Descubre la verdad sobre este postre

Por Armando Pereda

Guardar
Snack energético con nueces y
Snack energético con nueces y cacahuates, opción nutritiva para recargar energía de manera natural y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dulce estratégico puede marcar la diferencia: el chocolate, tan deseado por millones, parece vestir ahora otra camiseta. La presencia de cacao, aliado natural por sus compuestos antioxidantes, lleva tiempo llamando la atención de expertos en salud y nutrición.

Pero, ¿todas sus variantes resultan aptas para personas con presión alta o diabetes? La respuesta, lejos del reduccionismo, obliga a mirar más allá de la etiqueta y el sabor.

Los titulares lo dicen y los endocrinólogos insisten: el chocolate amargo, con altos porcentajes de cacao, supera al chocolate con leche y al blanco en la mayoría de los frentes saludables.

Mini tarta de coco y
Mini tarta de coco y chía con centro de chocolate, un postre creativo y nutritivo que combina lo tropical con la intensidad del cacao. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su secreto radica en su composición: menos azúcar y mayor concentración de polifenoles, sustancias que colaboran en la reducción de la presión arterial y el control de la glucosa, según los estudios citados por la Asociación Americana del Corazón.

En contraste, las versiones hiperprocesadas y cargadas de azúcar multiplican los riesgos y alteran los beneficios potenciales de este alimento.

La yucateca aseguró que no solo se trata de tomar chocolate, sino de chopear el pan dentro de él. Crédito: TikTok/@vicky_wolff

¿Cuáles son los beneficios del chocolate oscuro?

Mientras algunos continúan creyendo que cualquier tableta sirve, la ciencia afina criterios. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, el chocolate oscuro, con mínimo 70 por ciento de cacao, aporta flavonoides que favorecen la elasticidad de las arterias y la circulación sanguínea, ayudando a bajar la tensión arterial sistólica en personas hipertensas.

Esa acción antioxidante y vasodilatadora lo convierte en una opción a considerar, siempre que el consumo se mantenga en cantidades adecuadas y no represente un exceso calórico difícil de compensar.

Snack energético con nueces y
Snack energético con nueces y cacahuates, opción nutritiva para recargar energía de manera natural y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos del chocolate y el cacao

El manejo de la diabetes, terreno sensible y plagado de mitos, conduce a otra pista interesante: no todos los chocolates generan el mismo efecto sobre el azúcar en sangre. El amargo, por su bajo índice glucémico y reducido contenido de azúcar añadido, impacta menos abruptamente los niveles de glucosa, lo que facilita su inclusión, con moderación, en algunas dietas diabéticas.

Los especialistas recalcan la importancia de verificar la lista de ingredientes y preferir marcas que eviten grasas trans, aceites hidrogenados y jarabe de maíz.

La disyuntiva entonces pasa por elegir inteligencia sobre impulso. Ante una góndola llena de promesas, la mirada entrenada sabrá desechar envoltorios engañosos: el auténtico aliado de hipertensos y diabéticos es oscuro, amargo y lo menos azucarado posible.

Las versiones “sin azúcar”, lejos de la panacea, suelen incluir edulcorantes o aditivos que tampoco permiten el descuido. Como subrayan los Manuales de Nutrición y las guías de Diabetes Internacional, el control de las porciones, el equilibrio en la dieta y la asesoría profesional siguen siendo fundamentales.

(Freepik)
(Freepik)

En suma, el chocolate no desaparece del menú de quienes enfrentan presión alta o diabetes. Solo cambia de forma, sabor y dosis. Su inclusión estratégica no depende de la voluntad de moda, sino de la ética de la moderación y el conocimiento de los ingredientes.

El chocolate oscuro es la joya, el único que merece mantenerse a consideración, siempre después de conversar con un especialista y sin abandonar la prudencia en cada bocado.

La clave está en el detalle: menos azúcar, más cacao y mucha más información al elegir. Así, el placer y la salud por fin comparten escenario, y el chocolate recupera su lugar, lejos de los excesos y cerca de la prevención real.

Onzas de chocolate negro (AdobeStock)
Onzas de chocolate negro (AdobeStock)

Temas Relacionados

chocolatesaludbienestarestilo de vidamexico-recetasmexico-saludmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para rendir cuentas tras Primer Informe de Gobierno, visitará tres estados al día

La presidenta indicó que en sus visitas participarán los gobernadores de cada estado

Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para

¿Kenia López Rabadán asumirá la presidencia en la Cámara de Diputados? Reportan posible acuerdo pese a negativa de Morena

En redes sociales, se viralizó la versión sobre la supuesta confirmación de la panista al frente de la presidencia de la Mesa Directiva

¿Kenia López Rabadán asumirá la

Zacatecas refuerza acciones contra violencia digital y explotación sexual, busca fomentar la denuncia

La institución exhortó a reportar cualquier acto relacionado con la difusión ilícita de material íntimo y ofrece desde asesoría legal hasta atención psicológica y protección

Zacatecas refuerza acciones contra violencia

Oso sorprende a trabajadores de construcción en Nuevo León al robarles su comida y video se vuelve viral

El curioso visitante fue grabado mientras disfrutaba de un banquete en plena zona residencial

Oso sorprende a trabajadores de

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas activan el Plan Tlaloque en la CDMX

Autoridades atendieron 63 encharcamientos, caída de árboles y rescate de pasajeros

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en Navolato tras

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Reportan otro asesinato de un agente de la policía municipal en Culiacán, suman más de 47 uniformados abatidos

Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios por fuga de El Ponchis, ex socio de Los Chapitos

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

ENTRETENIMIENTO

“Soy una hormiguita delante del

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”, Cazzu tras advertencia del abogado de Nodal

México se impone 10-8 a Estados Unidos en el estreno de Exatlón 2025

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Belinda explota con su hermano Ignacio Peregrín tras descubrir que NO se sabe sus canciones: “Qué idi*ta”

DEPORTES

México vs Japón, este es

México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

Fórmula 1: cómo quedó el Campeonato Mundial de Pilotos después del GP de Países Bajos

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?