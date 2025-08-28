México

Revelan las vitaminas secretas para borrar arrugas y rejuvenecer la piel al instante

Descubre cuáles son las ingredientes necesarios que debes sumar a tu día a día

Por Armando Pereda

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria del cuidado de la piel parece reinventarse a diario, pero detrás de fórmulas costosas y promesas de eternidad, un grupo discreto de protagonistas sigue ganando terreno: las vitaminas.

Este escuadrón invisible, presente tanto en la dieta como en productos tópicos, lidera las estrategias científicas para retrasar la aparición de esas líneas que el tiempo inscribe en el rostro.

A diferencia de los anuncios de cremas milagrosas y procedimientos invasivos, los nutrientes que respaldan a la piel ocupan un podio avalado por la investigación. La pregunta que muchos insisten en descifrar es simple, casi obvia, pero compleja en matices: ¿cuáles son las vitaminas más efectivas ante las arrugas?

Aunque erróneamente se tiene el pensamiento de que solo las mujeres deben recurrir a suplementos para mejorar su calidad de vida, cada vez son más las personas que mejoran sus hábitos con la esperanza de tener mayor longevidad y que sea digna. Crédito: Instagram/@nathalymarcus.

Vitamina C: la arquitecta del colágeno

Entre todas, la vitamina C ostenta el rol de figura central. Conocida como acido ascórbico, esta molécula no solo fomenta la producción de colágeno, la proteína responsable de la firmeza y elasticidad del cutis, sino que también protege frente a los daños de los radicales libres.

Su poder antioxidante traza una línea de defensa contra los efectos del sol y la contaminación, minimizando la degradación de fibras y previniendo el envejecimiento prematuro, según diversas publicaciones especializadas.

Lejos de ser solo un ingrediente de moda, la vitamina C se acompaña de evidencia sólida: su aplicación regular deja la piel más luminosa y reduce visiblemente las líneas finas. Consumir alimentos ricos en esta vitamina, como cítricos, kiwi, fresa y pimientos, complementa su uso externo y potencializa los resultados.

Suplementos nutricionales (AdobeStock)
Suplementos nutricionales (AdobeStock)

Vitamina E: el escudo natural

En la misma sintonía, la vitamina E asume el papel de protectora. Su función antioxidante previene el daño celular inducido por los rayos ultravioleta, uno de los principales factores que aceleran la formación de arrugas. La vitamina E, presente en aceites vegetales, frutos secos y semillas, fortalece la barrera cutánea y ayuda a conservar la humedad, alejando el aspecto seco y envejecido.

Si bien es habitual en formulaciones para el cuidado de la piel, la ingesta regular amplifica su efecto regenerador. Trabaja en tándem con la vitamina C, potenciando la protección celular y la reparación de los tejidos.

Vitamina E. (Canva)
Vitamina E. (Canva)

Vitamina A y sus derivados: la precursora de la renovación

Los retinoides, derivados de la vitamina A, forman parte esencial del arsenal contra las líneas marcadas. Actúan promoviendo la renovación celular y la producción de nuevas fibras de colágeno, lo que resulta en una piel más lisa y uniforme. Su fama se debe a la capacidad para atenuar arrugas profundas y manchas, aunque suele requerir supervisión médica, pues una dosificación incorrecta puede sensibilizar la piel.

Alimentos como zanahorias, espinacas o calabaza proveen esta vitamina de manera natural, aportando beneficios desde adentro y sumándose al efecto de los tratamientos tópicos recomendados por especialistas.

multicolored pills and capsules on
multicolored pills and capsules on a green background

Temas Relacionados

vitaminassaludbienestarestilo de vidamexico-saludmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

La conferencia de hoy 28 de agosto | Lo ocurrido en la sesión parlamentaria del Senado muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 28

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje a Pepe Aguilar: “Todo esto es porque hablaste mal de mi mamá” |Video

El cantante confirmó que sus últimos videos son indirectas para su papá y hermanos

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje

Oaxaca exige a Shein el retiro inmediato de ropa con diseños istmeños: denuncian apropiación cultural

Funcionarios de la entidad consideran que la empresa vulneró derechos patrimoniales de comunidades locales al replicar elementos textiles asociados con tradiciones ancestrales

Oaxaca exige a Shein el

Plan México: inicia construcción de Polo de Desarrollo en Tlaxcala con 540 mdd, estas son las empresas participantes

La gobernadora Lorena Cuellar afirmó que la obra estará concluida en febrero del 2026

Plan México: inicia construcción de

Bienestar en Hogares de Corazón 2025: cómo puedes recibir 4 mil pesos mensuales del DIF CDMX

Ofrece un apoyo a familias dispuestas a brindar acogida temporal a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Bienestar en Hogares de Corazón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cantará “El Mamado”, FGR declara

Cantará “El Mamado”, FGR declara al segundo al mando de “La Barredora” como testigo colaborador

Denuncian que ‘gaseras clandestinas’ ponen en riesgo a la población de Ecatepec

Fosas, reventa de tumbas y el sicario del CJNG: la historia enterrada del panteón de San Sebastianito

‘El Vicentillo’ ya habría visitado a ‘El Mayo’ Zambada en prisión, según Anabel Hernández

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro rompe el silencio

Omar Chaparro rompe el silencio tras ser acusado por su esposa de infidelidad: “Me armé de valor” | VIDEO

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Dalilah Polanco NO se va de La Casa de los Famosos México: esto le dijo al público tras vivir una crisis emocional

“Es mentira”: Mayela Laguna revienta a Gustavo Adolfo Infante tras mostrar pruebas de que no engañó a su esposa con ella

Demián Bichir, Lisset y Kate del Castillo: la historia del triángulo amoroso contada por su mayor víctima

DEPORTES

Rodrigo Huescas manda mensaje a

Rodrigo Huescas manda mensaje a futbolistas mexicanos tras clasificar a Champions League: “no duden en venir a Europa”

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”