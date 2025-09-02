México

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

La víctima logró cubrirse con una silla antes de ser atacado por Claudia

Por Aranza Estrada

El incidente ocurrió el 28 de julio de 2025 en la clínica 04 del IMSS, donde la imputada intentó apuñalar a un médico. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que Claudia T. G. quedó vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas en grado de tentativa, tras la agresión cometida contra un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso fue turnado a un juez federal, quien determinó la medida de prisión preventiva justificada para la imputada, mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

“El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Claudia T. G., por el delito de lesiones calificadas en grado de tentativa”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua reunió pruebas y obtuvo la orden de aprehensión contra Claudia T. G. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prisión preventiva para imputada por intento de apuñalamiento contra médico en Chihuahua

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos resolvió la situación jurídica de Claudia T. G., imputada en la causa penal 3376/2025. Durante la continuación de la audiencia inicial, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con dicho comunicado, las pesquisas ministeriales atribuyen a la acusada el intento de apuñalamiento de un médico el pasado 28 de julio en la clínica número 04 del IMSS, ubicada en la colonia Ávalos, en la ciudad de Chihuahua.

La víctima logró protegerse con una silla y fue auxiliada por personal de la unidad médica, quienes solicitaron apoyo de las autoridades.

“Ataque en el que la víctima logró cubrirse con una silla y fue auxiliado por personal de la Unidad Médica, quienes pidieron la intervención de los cuerpos de seguridad pública, y se presentó la denuncia penal”, precisó la FGE.

El ataque motivó la apertura de una carpeta de investigación en la que se reunieron elementos de prueba y se logró que el Ministerio Público solicitara la orden de aprehensión, que fue cumplimentada el pasado 26 de agosto. A partir de ese momento, la imputada quedó a disposición de la autoridad judicial.

A su vez, el caso se trasladó a un Juez Federal debido a que los hechos tuvieron lugar en una dependencia federal, como lo establece la legislación mexicana para este tipo de delitos.

Por ley, Claudia T. G. es considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria dictada por un juez, de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El caso fue turnado a un juez federal debido a que los hechos ocurrieron en una dependencia federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía vincula a proceso a mujer por su presunta complicidad en homicidio en la colonia Zaragoza

Otro caso fue reportado por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quienes informaron que se logró la vinculación a proceso de Ylenia M. C., conocida como “La Pelona”, señalada como cómplice auxiliador en el homicidio de un hombre ocurrido el 9 de julio de 2025 en la colonia Zaragoza, Ciudad Juárez.

El crimen se produjo en el cruce de las calles Mariano Jiménez y Aguascalientes, donde la víctima, Juan Antonio G. G., recibió heridas de arma de fuego que le causaron la muerte.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que apuntan a la posible colaboración de la imputada en los hechos.

La detención de Ylenia M. C. se efectuó el 29 de agosto, mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la colonia Salvárcar.

El Juez de Control, encargado de la causa penal 3921/2025, ratificó la medida de prisión preventiva para la acusada y estableció un plazo de dos meses para que concluyan las investigaciones complementarias.

