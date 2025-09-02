‘Debanhi Escobar, ¿Quién mató a nuestra hija?’: cuándo y dónde ver la nueva serie documental

(Cortesía)

El caso de Debanhi Escobar marcó un antes y un después en la conversación pública sobre la violencia contra las mujeres en México. Ahora, la plataforma de streaming estrena la serie documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, una producción que reconstruye los hechos que conmocionaron al país en abril de 2021.

Con testimonios inéditos de sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, así como entrevistas con periodistas, abogados y expertos, el documental busca dar nuevas respuestas y reflexionar sobre un proceso lleno de dudas, cobertura mediática y presión social.

El cuerpo de Debanhi Escobar fue localizado el 21 de abril de 2022 al interior de una de las cisternas del Motel Nueva Castilla (Captura de pantalla)

¿De qué tratará el documental?

A lo largo de cuatro episodios, la producción de BTF Media y Warner Bros. Discovery se sumerge en los momentos clave del caso: la última vez que Debanhi fue vista con vida en una carretera de Nuevo León, la búsqueda desesperada de su familia y el hallazgo de su cuerpo trece días después.

El documental ofrece:

Material de archivo inédito que contextualiza los días de incertidumbre.

Entrevistas exclusivas con la familia Escobar Bazaldúa , mostrando su lucha por justicia.

Análisis de periodistas y especialistas que explican por qué este caso se convirtió en un parteaguas en México.

Una reflexión sobre el rol de los medios, las redes sociales y el impacto social que mantuvo el caso en la agenda nacional.

(Crédito: captura de pantalla YouTube/Mario Escobar Salazar e Instagram/@debanhi.escobar)

¿Cuándo y dónde verlo?

La serie documental estrena su primer episodio el próximo 18 de septiembre en HBO Max, bajo el sello Max Original.Constará de cuatro capítulos y estará disponible dentro del catálogo de producciones de gran impacto social que ofrece la plataforma en América Latina.

¿Qué se sabe del caso?

Debanhi Susana Escobar, una joven estudiante de Derecho de 18 años, desapareció la madrugada del 9 de abril de 2022 tras salir de una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

La última vez que fue captada por cámaras de seguridad ocurrió en la carretera Monterrey–Laredo, donde descendió de un taxi por aplicación y caminó hacia una empresa de transportes. Trece días después, su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna en un motel de la zona.

Su desaparición, las inconsistencias en las declaraciones de las amigas que la acompañaban, y las contradicciones en la investigación desataron una ola de indignación nacional que puso en el centro la violencia contra las mujeres en México.