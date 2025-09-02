México

Ceci Flores invita a Sheinbaum a jornada con madres buscadoras tras Primer Informe de Gobierno: “La ocupamos a usted”

La madre buscadora de Sonora reaccionó a las declaraciones de la mandataria sobre que ella puede recorrer el país sin miedo

Por Fernanda López-Castro

Ceci Flores reprochó que la presidenta afirmó que puede caminar por el país sin miedo. | Presidencia / X- Ceci Flores

Ceci Flores, activista y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reiteró su invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a una jornada de búsqueda de personas desaparecidas, luego de que la mandataria afirmó que puede caminar por todo el país sin miedo, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

En su cuenta de X, Flores Armenta reprochó la declaración de la presidenta y cuestionó cómo esto podría ser posible también para las madres buscadoras en todo país, en el marco de los asesinatos de activistas e integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas en varios estados.

“Hoy escuché a la presidenta decir que ella puede caminar por todo el país sin miedo y yo me pregunto cómo podríamos vivir nosotras igual, vivir sin miedo, caminar sin miedo, recorrer el país sin miedo en la búsqueda de nuestros desaparecidos.

“Así que presidenta, la invito a caminar con las madres que buscamos a nuestros hijos, nos faltan manos, nos faltan fuerzas para desenterrar toda la verdad que sigue escondida, para encontrar a cada uno de los que nos quitaron”, dijo en un video publicado en la red social.

La activista exhortó a Sheinbaum Pardo a “de verdad ser solidaria” y sensible con las madres buscadoras, pues consideró que están lejos de descubrir “la verdad”, por lo que ocupan la ayuda de la presidenta.

“Juntas tal vez podemos devolverle a esos hombres la paz que un día les arrebataron y que vuelvan con sus familias, que es lo que más queremos. La invitamos de verdad a ser solidaria, empática, sensible, con el tema de las madres buscadoras, por que no le veo de ninguna manera que vayamos a cambiar.

“La verdad estamos muy lejos de descubrir esa verdad que tanto buscamos, por que nos falta la empatía, la sensibilidad para que esto pueda suceder, así que la ocupamos a usted”, agregó.

Asimismo, le hizo un llamado a tener presente el tema de las personas desaparecidas durante su conferencia mañanera, así como a los menores que quedan huérfanos por este delito.

“Acuérdense de los desaparecidos que en todas sus mañaneras y su descendencia invisible para las autoridades y la sociedad, los huérfanos”, concluyó.

