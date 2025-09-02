Así luce Mijares tras perder 22 kilos en pocos meses | FOTOS

Foto: Instagram/@oficialmijares

La reciente transformación física de Manuel Mijares ha generado un intenso debate en redes sociales y entre sus seguidores, luego de que el cantante mexicano apareciera con más de 22 kilos menos en apenas dos meses y medio.

La drástica pérdida de peso, presuntamente habría estado motivada por una emergencia médica que puso en riesgo su vida, según reportó TVNotas.

Mientras algunos usuarios celebran su renovada imagen y energía sobre el escenario, otros expresan preocupación por la rapidez del cambio y advierten sobre los posibles riesgos para su salud.

¿Por qué bajó de peso Mijares?

Supuestas personas cercanas al cantante, consultadas por TVNotas, aseguran que Mijares se siente satisfecho con su nueva apariencia y no presta atención a los comentarios negativos.

Un amigo del artista explicó a dicho medio que, aunque siempre disfrutó de la comida y no le preocupaba tener algunos kilos de más, la llegada de su primer hijo lo motivó a buscar una mejor condición física.

“Solo cuando nació su primer hijo hizo todo lo posible por estar en forma. Como lo tuvo después de los 40, le preocupaba tener vitalidad para jugar futbol con él”, relató. Con el paso del tiempo, el cantante relajó sus hábitos, pero en ocasiones especiales, como lanzamientos de discos, recurría a dietas para lucir mejor.

La motivación principal de Mijares para este reciente cambio habría sido su familia, especialmente sus hijos José Manuel y Lucero. Según la misma fuente, el deseo de mantenerse saludable y acompañar a sus hijos durante más años fue determinante:

“Él decidió volver a bajar de peso por salud, porque le quiere durar mucho más tiempo a sus hijos, que son lo que más ama en la vida. Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos”.

Lo que desató su reflexión sobre cambiar sus hábitos

El detonante de esta transformación fue un episodio médico ocurrido el año pasado. De acuerdo con una persona de su entorno laboral, durante una serie de presentaciones, Mijares experimentó un dolor agudo en el pecho que lo obligó a acudir de urgencia al hospital.

“Fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí. Temimos lo peor”, relató para TVNotas.

Los médicos le informaron que estuvo a punto de sufrir un infarto y que su rápida reacción fue clave para evitar consecuencias mayores. Tras el diagnóstico, recibió la indicación de controlar su salud y reducir su peso para prevenir futuros riesgos cardíacos.

A partir de ese momento, Mijares adoptó cambios radicales en su estilo de vida. Según declaraciones recogidas por dicha revista de circulación nacional, el cantante se sometió a una dieta estricta bajo supervisión médica, complementada con ejercicio y estudios de sangre.

El hermetismo de Mijares respecto a su proceso ha alimentado rumores sobre el posible uso de medicamentos como Ozempic, empleado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en ocasiones, para combatir la obesidad bajo supervisión médica. Sin embargo, allegados al cantante aclararon a TVNotas que no existe confirmación sobre el uso de este fármaco ni de otros procedimientos, y que el propio artista no ha hecho referencia a ello.

“A nosotros no nos lo ha mencionado. Además, tampoco andamos preguntándole. Si alguna de esas cosas que se dicen fuera verdad, él está en su derecho de decirlo o no decirlo públicamente. No es obligación hacerlo”, señaló un presunto amigo.