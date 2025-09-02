México

Así luce Mijares tras perder 22 kilos en pocos meses | FOTOS

El cantante es sumamente querido por el público mexicano y sorprendió con su nueva apariencia

Por Zurisaddai González

Guardar
Foto: Instagram/@oficialmijares
Foto: Instagram/@oficialmijares

La reciente transformación física de Manuel Mijares ha generado un intenso debate en redes sociales y entre sus seguidores, luego de que el cantante mexicano apareciera con más de 22 kilos menos en apenas dos meses y medio.

La drástica pérdida de peso, presuntamente habría estado motivada por una emergencia médica que puso en riesgo su vida, según reportó TVNotas.

Mientras algunos usuarios celebran su renovada imagen y energía sobre el escenario, otros expresan preocupación por la rapidez del cambio y advierten sobre los posibles riesgos para su salud.

¿Por qué bajó de peso Mijares?

Supuestas personas cercanas al cantante, consultadas por TVNotas, aseguran que Mijares se siente satisfecho con su nueva apariencia y no presta atención a los comentarios negativos.

Un amigo del artista explicó a dicho medio que, aunque siempre disfrutó de la comida y no le preocupaba tener algunos kilos de más, la llegada de su primer hijo lo motivó a buscar una mejor condición física.

(Instagram)
(Instagram)

“Solo cuando nació su primer hijo hizo todo lo posible por estar en forma. Como lo tuvo después de los 40, le preocupaba tener vitalidad para jugar futbol con él”, relató. Con el paso del tiempo, el cantante relajó sus hábitos, pero en ocasiones especiales, como lanzamientos de discos, recurría a dietas para lucir mejor.

La motivación principal de Mijares para este reciente cambio habría sido su familia, especialmente sus hijos José Manuel y Lucero. Según la misma fuente, el deseo de mantenerse saludable y acompañar a sus hijos durante más años fue determinante:

“Él decidió volver a bajar de peso por salud, porque le quiere durar mucho más tiempo a sus hijos, que son lo que más ama en la vida. Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos”.

(Instagram)
(Instagram)

Lo que desató su reflexión sobre cambiar sus hábitos

El detonante de esta transformación fue un episodio médico ocurrido el año pasado. De acuerdo con una persona de su entorno laboral, durante una serie de presentaciones, Mijares experimentó un dolor agudo en el pecho que lo obligó a acudir de urgencia al hospital.

“Fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí. Temimos lo peor”, relató para TVNotas.

Los médicos le informaron que estuvo a punto de sufrir un infarto y que su rápida reacción fue clave para evitar consecuencias mayores. Tras el diagnóstico, recibió la indicación de controlar su salud y reducir su peso para prevenir futuros riesgos cardíacos.

(Instagram)
(Instagram)

A partir de ese momento, Mijares adoptó cambios radicales en su estilo de vida. Según declaraciones recogidas por dicha revista de circulación nacional, el cantante se sometió a una dieta estricta bajo supervisión médica, complementada con ejercicio y estudios de sangre.

El hermetismo de Mijares respecto a su proceso ha alimentado rumores sobre el posible uso de medicamentos como Ozempic, empleado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en ocasiones, para combatir la obesidad bajo supervisión médica. Sin embargo, allegados al cantante aclararon a TVNotas que no existe confirmación sobre el uso de este fármaco ni de otros procedimientos, y que el propio artista no ha hecho referencia a ello.

“A nosotros no nos lo ha mencionado. Además, tampoco andamos preguntándole. Si alguna de esas cosas que se dicen fuera verdad, él está en su derecho de decirlo o no decirlo públicamente. No es obligación hacerlo”, señaló un presunto amigo.

Temas Relacionados

Manuel MijaresPérdida de pesoSaludInfartomexico-entretenimiento

Más Noticias

La conferencia de hoy 2 de septiembre | Hay un cambio de era en el Poder Judicial; el país tiene rumbo. Es un buen momento para México: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 2

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

La víctima logró cubrirse con una silla antes de ser atacado por Claudia

Intentó apuñalar a un médico

Cotización del dólar canadiense en México hoy 2 de septiembre

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Cotización del dólar canadiense en

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy 2 de septiembre los 3 mil pesos?

Se realiza la entrega para las beneficiarias de 63 y 64 años y a mujeres indígenas de 60 a 64 años, de acuerdo al calendario oficial de pagos

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben

El principal indicador de la BMV inicia operaciones este 2 de septiembre con alza de 0,2%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa cerró agosto con 118

Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar reacciona tras la

Pepe Aguilar reacciona tras la “guerra” de publicaciones de Emiliano, Leonardo y Christian Nodal en redes

Filtran nueva lista con el orden de eliminación en La Casa de los Famosos: coincide con Ninel Conde y Mariana Botas

Cazzu revela un duro momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Mientras Gael García Bernal triunfaba como actor, su medio hermano habría vivido otra realidad

¿Igual que Nodal? La verdadera historia de cómo Pepe Aguilar conoció a Aneliz Álvarez, su esposa

DEPORTES

Los memes que dejó el

Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX