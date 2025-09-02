México

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

El rapto del funcionario local desató una movilización de fuerzas de seguridad y dejó a los habitantes sumidos en la preocupación por este hecho

Por Diego Mendoza López

El síndico de Aguaruto fue
El síndico de Aguaruto fue privado de su libertad en un local de cocos y mariscos | Redes Sociales

La comunidad de Aguaruto, sindicatura al poniente de Culiacán, Sinaloa, se movilizó tras el secuestro de su síndico, José Ramiro García Oceguera, la tarde del domingo 31 de agosto de 2025. Familiares, amigos y habitantes difundieron mensajes de apoyo ciudadano y pedidos de paz a través de redes sociales. Todo esto mientras destacaban la cercanía del funcionario con la comunidad y su compromiso con el bienestar de los habitantes.

“Es un joven trabajador que nada más trabaja por Aguaruto”, señalaron vecinos en redes sociales, reflejando el aprecio que ha cosechado durante su gestión. La ciudadanía también solicitó la intervención inmediata de las autoridades para garantizar su seguridad y pronta localización, reforzando los llamados de paz en la sindicatura.

Secuestro y operativo de búsqueda: lo que se conoce hasta ahora

Las versiones periodísticas señalan que el síndico fue interceptado por sujetos armados en su establecimiento, la marisquería y local de cocos El Pirata, ubicada en la entrada de la comunidad, alrededor de las 17:00 horas.

Así mismo, testigos relataron que los agresores lo subieron a un vehículo blanco sin placas y se dirigieron hacia la capital del estado. Inicialmente, se señaló n que el negocio era solo de cocos, pero el Ayuntamiento de Culiacán confirmó que combina ambos giros y pertenece a García Oceguera.

| Captura de Pantalla
| Captura de Pantalla

Las autoridades locales informaron que el Grupo Interinstitucional, junto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), coordina el operativo de búsqueda. Personal municipal acompañó a la familia del síndico para presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además. se aseguró que se mantiene el compromiso de esclarecer el caso y garantizar la seguridad en la región.

El apoyo ciudadano y los mensajes de solidaridad continúan

Tras el secuestro, la reacción de vecinos y allegados se hizo sentir en redes sociales y medios locales. Los mensajes enfatizaron la necesidad de que el funcionario aparezca con vida y expresaron confianza en la intervención de las autoridades.

La labor del síndico en Aguaruto

José Ramiro García Oceguera asumió el cargo de síndico de Aguaruto tras el plebiscito municipal de marzo de 2023, con un periodo previsto hasta 2026. Durante su gestión, ha sido destacado por su cercanía con la población y su labor en beneficio de la comunidad, consolidándose como un referente local.

José Ramiro García Oceguera, síndico
José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto. (Redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre el paradero de García Oceguera, mientras los operativos de búsqueda continúan activos en la zona y los alrededores de Culiacán. La población mantiene la expectativa de su pronta aparición y refuerza sus llamados de paz y seguridad, mostrando la unidad de la comunidad ante la situación.

