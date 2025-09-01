Rosa Icela Rodríguez entrega Primer Informe de Claudia Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, acudió la tarde de este lunes 1 de septiembre a la Cámara de Diputados para entregar la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El documento fue recibido por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien quedó al frente de la presidencia de la Mesa Directiva hasta el 5 de septiembre.
*Información en desarrollo
