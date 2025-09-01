Resultados preliminares colocan a Julio Pérez al frente en elecciones de Pantelhó, Chiapas

La jornada electoral de este domingo en Pantelhó, Chiapas, se llevó a cabo en un ambiente de civilidad y paz, informó el INE. (Crédito: Cuartoscuro)

El candidato de Redes Sociales Progresistas Chiapas, Julio Pérez Pérez, encabeza el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las elecciones municipales extraordinarias de Pantelhó, con 4 mil 580 votos contabilizados hasta el momento.

Tania Liliana Martínez Martínez, de Morena, registra 3 mil 286 sufragios, mientras que Alberto González Sántiz, de Movimiento Ciudadano, obtuvo 750 votos. Los resultados son preliminares y estarán sujetos a la validación oficial por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Pérez Pérez fue designado candidato mediante un plebiscito en febrero de 2024 y cuenta con el respaldo de las autodefensas El Machete. Martínez Martínez compitió por Morena con el apoyo del grupo antagónico Los Herrera.

La jornada electoral se llevó a cabo el domingo y concluyó con la declaración de finalización de la sesión permanente del IEPC a las 2:48 horas del lunes, informó la consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez.

El IEPC destacó la civilidad y tranquilidad con la que la ciudadanía participó en la elección. El organismo precisó que 15 mil 256 personas acudieron a las urnas, lo que representa un 57.81 por ciento de participación ciudadana. Además, reconoció la colaboración del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó, de los ciudadanos que fungieron como funcionariado de casillas, de las personas supervisoras y capacitadoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y del personal del IEPC encargado de organizar la votación.

Estas elecciones extraordinarias se realizan tras la anulación de los comicios ordinarios de 2024, debido a bloqueos por grupos armados que impidieron el acceso al municipio. La contienda de este domingo permite continuar con el proceso democrático local y designar formalmente a las nuevas autoridades municipales una vez que los resultados sean confirmados oficialmente.

Crédito: Facebook | Redes Sociales Progresistas Chiapas

Contexto de las elecciones extraordinarias

El domingo se realizaron estas elecciones extraordinarias para elegir alcalde, en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-3/2025 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En mayo de 2025, la Sala Superior ordenó al Congreso de Chiapas convocar los comicios extraordinarios luego de que la inseguridad y los bloqueos de grupos armados impidieran la realización de las elecciones ordinarias en 2024.

La organización de la jornada electoral estuvo a cargo del INE en coordinación con el IEPC de Chiapas. Se capacitó a 196 ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla, encargadas de la recepción, conteo y escrutinio de los votos.

La presidenta del INE en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez, indicó que la preparación se realizó en un plazo de 45 días y hizo un llamado a los partidos y candidatos a respetar los resultados: “Que quienes no obtengan la mayoría de votos acepten y reconozcan el triunfo de quienes obtengan el mayor número de votos”.

Conflictos recientes en Pantelhó

Pantelhó, ubicado en los Altos de Chiapas a 60 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, ha enfrentado conflictos por el control municipal entre comunidades tzotziles y tzeltales. En elecciones anteriores, habitantes denunciaron presiones de grupos armados para favorecer a determinados candidatos.

En 2021, Raquel Trujillo, del PRD, obtuvo 4 mil 517 sufragios frente a 1 mil 951 de la abanderada priista Catarina Hernández Méndez, en medio de señalamientos de coerción por parte del grupo armado Los Herrera.