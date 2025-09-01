México

‘Reggaetón Sinfónico’ Yandel anuncia concierto en CDMX: fecha y preventa para el show que une el urbano con la orquesta

El cantante puertorriqueño sorprenderá a sus fans capitalinos con una fusión única de sus éxitos con arreglos espectaculares de arpas, violines, flautas, trompetas y pianos

Por Armando Guadarrama

Yandel fusiona reggaetón y orquesta
Yandel fusiona reggaetón y orquesta en su Sinfónico Tour en Ciudad de México (Ocesa)

La fusión entre la música urbana y la tradición orquestal alcanzará un nuevo hito cuando Yandel presente su Sinfónico Tour en la Ciudad de México el próximo 31 de enero.

El Auditorio Nacional será el escenario donde el reggaetón se transformará, acompañado por arpas, violines, flautas, trompetas y pianos, en una propuesta que busca redefinir los límites del género.

El Sinfónico Tour surge tras el lanzamiento de Yandel Sinfónico (2025), un álbum en vivo publicado el 3 de abril que recopila 29 piezas emblemáticas de la carrera del artista.

En este trabajo, temas como “Encantadora” y “Nunca Me Olvides” evidencian la capacidad de Yandel para combinar la energía característica del reggaetón con la sofisticación de los arreglos sinfónicos, llevando la música urbana a una dimensión inédita.

Yandel presenta su álbum en
Yandel presenta su álbum en vivo 'Yandel Sinfónico (2025)' con 29 éxitos reinterpretados (Efe)

La gira, que ya ha confirmado fechas en ciudades como Nueva York y Miami, se complementa con un documental grabado en Miami junto a la Orquesta Sinfónica de la Florida International University.

Según palabras del propio Yandel, este proyecto “despoja sus mayores éxitos y los reconstruye con una nueva identidad sonora uniendo conceptos como la calle, la sala de conciertos, el movimiento urbano y la tradición clásica”.

La relación entre Yandel y el público mexicano se refleja en las cifras: México encabeza la lista de países que más consumen su música, y la Ciudad de México figura entre las cinco urbes con mayor número de oyentes.

La gira Sinfónico Tour incluye
La gira Sinfónico Tour incluye fechas en Nueva York, Miami y Ciudad de México (Archivo)

Como muestra de este vínculo, el artista ofreció un concierto gratuito el 15 de septiembre en la capital mexicana para celebrar el 214 aniversario del Grito de Independencia.

Con una trayectoria que comenzó en 1998, Yandel se ha consolidado como vocalista, compositor, músico y productor discográfico puertorriqueño. Tras una exitosa etapa de 15 años junto a Wisin & Yandel, inició su carrera como solista en 2014, realizando giras por Estados Unidos y alcanzando una audiencia de casi 20 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

El Auditorio Nacional será escenario
El Auditorio Nacional será escenario del Sinfónico Tour de Yandel el 31 de enero (Ocesa)

La preventa de boletos para el concierto en el Auditorio Nacional estará disponible a través de Banamex el 3 de septiembre desde las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 4 de septiembre. Las entradas podrán adquirirse en www.ticketmaster.com.mx o directamente en la taquilla del recinto.

