Clara Brugada enviará su Primer Informe de Gobierno al Congreso de CDMX

Este lunes 1 de septiembre se entregará el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que enviará al Congreso de la capital del país su Primer Informe de Gobierno.

Esta información fue dada a conocer por la mandataria capitalina a través de un video compartido este domingo 31 de agosto en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con lo notificado por Brugada, este lunes 1 de septiembre mandará su Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México y señaló que César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno, lo entregará al Congreso capitalino.

Añadió que el informe contiene todas las acciones, trabajos que ha realizado a casi un año de su llegada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Este informe contiene todas las acciones, todos los trabajos, resume las políticas públicas que hemos venido impulsando en todas las áreas: salud, educación, obras; aquí están”, destacó la morenista.

Clara Brugada tomó protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el 5 de octubre de octubre. Crédito: X @ClaraBrugadaM

Destacó que en este informe vienen todos los compromisos hechos realidad, mencionó. Añadió que se trata del esfuerzo cotidiano que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México.

“Somos un gobierno que cumple, somos un gobierno de territorio, no de escritorio, somos un gobierno honesto, que transforma los recursos de la ciudad en obras para beneficio del pueblo. ¡Viva la Ciudad de México!“, fue como terminó su mensaje por redes sociales la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La entrega será al Congreso de CDMX este lunes 1 de septiembre. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

¿Qué es el Informe de Gobierno de la Ciudad de México?

El Informe de Gobierno de la Ciudad de México es un documento oficial que presenta el o la Jefa de Gobierno ante el Congreso local y la ciudadanía.

Su objetivo principal es dar cuenta del estado que guarda la administración pública en el ámbito territorial, económico, social y de seguridad, entre otros temas relevantes para la capital.

En este informe se detallan los avances, retos y pendientes de las políticas, programas y acciones implementadas por el gobierno local durante el último año de gestión.

La presentación del Informe de Gobierno está establecida por mandato constitucional y representa un ejercicio de transparencia, así como de rendición de cuentas ante los legisladores y la sociedad.

Claudia Sheinbaum cuando era Jefa de Gobierno de CDMX durante la entrega de su Cuarto Informe de Gobierno en el Congreso local. Foto: Congreso de la CDMX

Incluye información sobre el uso de recursos públicos, metas alcanzadas, resultados de programas sociales, obras de infraestructura, niveles de seguridad y desarrollo económico.

Este acto también brinda la oportunidad a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México de cuestionar o analizar el desempeño del gobierno.

Posteriormente, las dependencias y entidades de la administración pública pueden complementar el informe con datos adicionales si así se solicita.

El Informe de Gobierno contribuye a fortalecer la vida democrática, ya que permite evaluar el trabajo gubernamental y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos.