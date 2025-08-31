Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para la tarde y noche de hoy domingo 31 de agosto

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 31 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Señaló que las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto.

Hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones por las fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto. Crédito: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan son las alcaldías donde se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en estas cinco alcaldías debido al pronóstico de fuertes lluvias acompañadas de granizo para la fecha indicada.

Debido a esto, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico y dio a conocer los peligros asociados:

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 31 de agosto

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino. Crédito: Facebook/Pablo Arevir.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las cinco alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las cinco alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 31 de agosto será de las 16:00 a las 20:00 horas del lunes 1 de septiembre.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En estas cinco alcaldías de CDMX se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 31 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.