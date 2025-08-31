México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para la tarde y noche de hoy domingo 31 de agosto

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 31 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Señaló que las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto.

Hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil emitió una serie
Protección Civil emitió una serie de recomendaciones por las fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto. Crédito: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan son las alcaldías donde se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en estas cinco alcaldías debido al pronóstico de fuertes lluvias acompañadas de granizo para la fecha indicada.

Debido a esto, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico y dio a conocer los peligros asociados:

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 31 de agosto

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino. Crédito: Facebook/Pablo Arevir.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las cinco alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 31 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las cinco alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 31 de agosto será de las 16:00 a las 20:00 horas del lunes 1 de septiembre.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En estas cinco alcaldías de
En estas cinco alcaldías de CDMX se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 31 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Temas Relacionados

Clima CDMXClimaCDMXFuertes lluviasLluvias fuertesLluvias CDMXLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Cerca de morir ahogados, rescatan a jóvenes tras quedar atrapados en un bordo en medio del Río Huixtla, en Chiapas

Los jóvenes fueron sorprendidos por la súbita crecida del cauce del cuerpo de agua

Cerca de morir ahogados, rescatan

Dónde y a qué hora ver el primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum supera en 10 puntos porcentuales a AMLO en los niveles de aprobación ciudadana al momento dle primer informe

Dónde y a qué hora

¿Qué ayuda a bajar de peso más rápido, correr o caminar cuesta arriba?

Ambos ejercicios puede ayudar a quemar calorías de forma efectiva para lograr este beneficio

¿Qué ayuda a bajar de

Metro CDMX hace este llamado a usuarios antes del inicio de clases 2025-2026

Estudiantes de educación básica comienzan el nuevo ciclo escolar este próximo lunes 1 de septiembre

Metro CDMX hace este llamado

Estos son los días en los que José María Morelos quería que se celebrara la Independencia

El cura insurgente fue un personaje de suma importancia en la lucha independentista

Estos son los días en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a “Tormenta

Dan prisión preventiva a “Tormenta Junior”, juez lo asegura en cárcel del Edomex

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

ENTRETENIMIENTO

EDC 2025: cuántos artistas estarán

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

Pepe Aguilar vs. Emiliano: sus polémicas y el arresto que fracturó la relación del cantante con su hijo

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

DEPORTES

50 mil dls vs 60

50 mil dls vs 60 mil pesos: denuncian desigualdad corredores en silla de ruedas en el Maratón de la CDMX

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca