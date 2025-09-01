Calendario escolar SEP 2025-2026: 17 días sin clases, puentes largos y vacaciones extendidas

El calendario escolar 2025-2026 de la SEP contempla 17 días de suspensión de clases en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario escolar 2025 a 2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece 17 días de suspensión de clases en escuelas de preescolar, primaria y secundaria en México.

Las fechas, que abarcan feriados oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y jornadas administrativas, están distribuidas a lo largo del ciclo, de septiembre de 2025 a julio de 2026.

De acuerdo con la SEP, los siguientes días son feriados nacionales, razón por la que no habrán actividades escolares ni bancarias, a excepción de los señalados.

Días feriados del calendario escolar

Las boletas de calificaciones se entregarán en noviembre de 2025, marzo y julio de 2026. (SEP)

A continuación se enlistan los días de descanso marcados en el calendario correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 a nivel preescolar, primaria y secundaria.

Martes 16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia (no se recorre)

Lunes 17 de noviembre de 2025 – Aniversario de la Revolución Mexicana

Lunes 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución Mexicana

Lunes 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla (sí hay bancos, suspensión solo escolar)

Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro (sí hay bancos, suspensión solo escolar)

Las fechas corresponden a los días que marca también la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio pero en el ciclo escolar también se contemplan tres fines de semana largos que son:

Del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025: puente por descarga administrativa y Revolución Mexicana.

Del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026: puente por Consejo Técnico Escolar y Constitución Mexicana.

Del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026: puente por descarga administrativa y natalicio de Benito Juárez.

Además, la SEP establece dos periodos vacacionales extensos aparte del receso de verano:

Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026. El reinicio de clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026.

Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. El regreso a clases será el lunes 13 de abril de 2026.

Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE)

Las jornadas de descarga administrativa están programadas para noviembre, marzo y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las jornadas de CTE, en las que el personal docente realiza evaluaciones y planeación académica, se ubican en el último viernes de cada mes. En estas fechas no hay clases para los alumnos:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Las sesiones administrativas adicionales incluyeron una fase intensiva de CTE del 25 al 29 de agosto de 2025 (antes de iniciar el ciclo escolar) y un taller intensivo en vacaciones de invierno.

Los días designados para el cierre de evaluaciones, en los que no habrá clases por registro de calificaciones, son los siguientes:

14 de noviembre de 2025

13 de marzo de 2026

3 de julio de 2026

Por otro lado, el portal de educación mencionó que las familias recibirán reportes de desempeño académico en las siguientes fechas:

Del 24 al 27 de noviembre de 2025: primer informe

Del 23 al 26 de marzo de 2026: segundo informe

14 y 15 de julio de 2026: informe final

Fechas de preinscripción para el ciclo 2026-2027

La SEP realizará las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria del 3 al 13 de febrero de 2026, permitiendo a las familias asegurar un lugar para sus hijos en el siguiente ciclo escolar. La distribución total de días sin clases en 2025-2026.

El conteo oficial de la SEP suma:

7 días por feriados oficiales

8 días por sesiones de CTE

3 días por descarga administrativa

La cifra total de 17 días de suspensión de clases corresponde a todo el país, aunque no todos generan puentes largos.

El total de clases efectivas y meses con más y menos días lectivos marcados en el calendario 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase. Octubre reúne el mayor número de jornadas (22 días), seguido de junio (21 días). Diciembre (15 días) y julio (10 días) son los meses con menor actividad, debido a vacaciones y cierre del ciclo escolar.