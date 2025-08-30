“Plurinominales han servido para proteger a Ricardo Anaya, Alito Moreno, Lilly Téllez”, afirma Luisa Alcalde ante morenistas

Luisa Alcalde señala plurinominales del PAN y el PRI; ausencia de Andrés Manuel López Beltrán genera criticas.

La tarde de este sábado 30 de agosto de 2025, se desarrolla la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, evento al que asistió la presidenta nacional de del partido, Luisa María Alcalde, donde afirmó que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no contempla la eliminación de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

“Jamás lo haríamos, somos el partido que ha luchado por la democratización de este país y eso significa respetar las minorías, apostar por un modelo democrático donde se respeten las minorías”, destacó la dirigente.

Según Alcalde, la reforma busca que la representación de plurinominales sea más acorde a lo que quiere la ciudadanía, su versión apunta a que estos cargos se han usado para proteger a distintos políticos de oposición:

“En realidad se utilizan más para proteger a personajes como Ricardo Anaya, como Lilly Téllez, el propio ‘Alito’, Marko Cortés, que no obtuvieron ni un voto pero forman parte de estos listados”.

En ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, Luisa Alcalde hizo un llamado a las y los diputados para acudir a las asambleas que actualmente realiza el partido los domingos, reprocho la ausencia de políticos como Ricardo Monreal, “ya muchas y muchos nos dijeron, y aquí el propio coordinador, que la mayoría no va a poder estar, pero van a mandar a un responsable... pero comprometámonos todos”.

La dirigente del partido guinda criticó a los medios de comunicación, “no hay un día que ustedes no se levanten, prendan la televisión, la radio, ve uno la prensa, todos los día son ataque a nuestro proyecto y a nuestra presidenta”.

Crédito: X, RicardoMonrealA

Según Alcalde, los militantes del partido incluidos legisladores “nosotros tenemos la posibilidad abajo con la gente de organizarnos y de envestir ese ataque mediático”.

La dirigente habló sobre el trabajo a realizar en las calles para saber las carencias que acechan a la población e ir recogiendo las necesidades que tienen las personas a través del acercamiento.

“En enero concluimos la formación de comités y ustedes son mentoras y mentores hacia adelante y la idea es que no se despeguen de ese compromiso, dar seguimiento y estar en territorio... somos representantes del pueblo y que estamos siempre en contacto con la gente”, finalizó Luisa Alcalde.

Por su parte, Ricardo Monreal aprovechó el momento para reconocer el trabajo de la secretaria general del partido, Carolina Gracida, sin perder oportunidad, a través de Luisa Alcalde envió un saludo al ausente, Andrés Manuel López Beltrán.