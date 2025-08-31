“La recaudación crece porque combatimos la evasión”, secretario de Hacienda presenta PEF 2026

Édgar Amador Zamora, comentó que el PEF 2026 será presentado el próximo 8 de septiembre de 2026.

Tal como lo adelantó Ricardo Monreal, la tarde de este sábado 30 de agosto, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, se presentó en la la Tercera Reunión Plenaria de Morena, donde el legislador morenista reconoció el trabajo que ha realizado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, “han sido meses complejos, no solo por la presión y hostilidad del gobierno vecino en la imposición de aranceles y en las decisiones unilaterales e ilegales que han tomado”.

Monreal destacó que frente a los retos de la administración de Sheinbaum, el gobierno “ha logrado enfrentar con éxito estos retos, ha crecido la recaudación, han impactado en mejoras en Petróleos Mexicanos... aumentó el pronostico del Fondo Monetario Internacional en nuestra economía... los programas de austeridad y de bienestar social han dado resultado”.

Por su parte, Édgar Zamora compartió una visión general del entorno económico por la que se atraviesa en la actualidad, “persisten tensiones geopolíticas, incertidumbre financiera y ajustes a las políticas comerciales y fiscales de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos... Nuestras proyecciones estiman una moderación de la actividad respecto a la proyección original”.

Comentó que desde la secretaría observan “que sectores como los electrónicos y el equipo de computo mantienen un buen desempeño... en un escenario de un menor crecimiento en la economía estadounidense es posible que el desempeño de estos sectores sigan contribuyendo al crecimiento de la economía mexicana”.

“Nuestra economía creció un 1.2 por ciento anual en el segundo trimestre, impulsada por un mercado laboral robusto y políticas sociales que benefician a más de 31 millones de personas”, afirmó el secretario.

Amador Zamora subrayó los avances obtenidos en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, señalando que ha registrado una mejora por primera vez en once años, lo que, a su juicio, evidencia la estabilidad fiscal en México, “la calificación fue elevada en dos escalones por calificadoras”.

Precisó que el paquete económico, previsto para presentarse el 8 de septiembre, estará orientado a la preservación de finanzas públicas responsables y a privilegiar un gasto dirigido a la inversión social y al desarrollo de industrias estratégicas, “a través del Plan México estamos impulsando 21 industrias en 9 sectores estratégicos... junto con 15 polos del Bienestar... hemos diseñado incentivos fiscales... buscamos reducir desigualdades y cerrar brechas históricas, como las que enfrentan las mujeres”.

El secretario Édgar Zamora instó a sumar esfuerzos para convertir el presupuesto en un instrumento al servicio de la población y fortalecer un modelo económico incluyente.