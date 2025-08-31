México

“La recaudación crece porque combatimos la evasión”, secretario de Hacienda presenta PEF 2026

Frente a legisladores de Morena, Édgar Amador Zamora adelantó detalles sobre el paquete económico que será presentado en septiembre

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Édgar Amador Zamora, comentó que
Édgar Amador Zamora, comentó que el PEF 2026 será presentado el próximo 8 de septiembre de 2026.

Tal como lo adelantó Ricardo Monreal, la tarde de este sábado 30 de agosto, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, se presentó en la la Tercera Reunión Plenaria de Morena, donde el legislador morenista reconoció el trabajo que ha realizado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, “han sido meses complejos, no solo por la presión y hostilidad del gobierno vecino en la imposición de aranceles y en las decisiones unilaterales e ilegales que han tomado”.

Monreal destacó que frente a los retos de la administración de Sheinbaum, el gobierno “ha logrado enfrentar con éxito estos retos, ha crecido la recaudación, han impactado en mejoras en Petróleos Mexicanos... aumentó el pronostico del Fondo Monetario Internacional en nuestra economía... los programas de austeridad y de bienestar social han dado resultado”.

Por su parte, Édgar Zamora compartió una visión general del entorno económico por la que se atraviesa en la actualidad, “persisten tensiones geopolíticas, incertidumbre financiera y ajustes a las políticas comerciales y fiscales de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos... Nuestras proyecciones estiman una moderación de la actividad respecto a la proyección original”.

Comentó que desde la secretaría observan “que sectores como los electrónicos y el equipo de computo mantienen un buen desempeño... en un escenario de un menor crecimiento en la economía estadounidense es posible que el desempeño de estos sectores sigan contribuyendo al crecimiento de la economía mexicana”.

“Nuestra economía creció un 1.2 por ciento anual en el segundo trimestre, impulsada por un mercado laboral robusto y políticas sociales que benefician a más de 31 millones de personas”, afirmó el secretario.

Amador Zamora subrayó los avances obtenidos en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, señalando que ha registrado una mejora por primera vez en once años, lo que, a su juicio, evidencia la estabilidad fiscal en México, “la calificación fue elevada en dos escalones por calificadoras”.

Precisó que el paquete económico, previsto para presentarse el 8 de septiembre, estará orientado a la preservación de finanzas públicas responsables y a privilegiar un gasto dirigido a la inversión social y al desarrollo de industrias estratégicas, “a través del Plan México estamos impulsando 21 industrias en 9 sectores estratégicos... junto con 15 polos del Bienestar... hemos diseñado incentivos fiscales... buscamos reducir desigualdades y cerrar brechas históricas, como las que enfrentan las mujeres”.

El secretario Édgar Zamora instó a sumar esfuerzos para convertir el presupuesto en un instrumento al servicio de la población y fortalecer un modelo económico incluyente.

Temas Relacionados

Édgar Amador ZamoraSecretaría de HaciendaPEF 2026Paquete Económico FederalMorenaClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Por qué dejar de ponerle azúcar al café es lo mejor que puedes hacer para tu salud

Estas son todas las ventajas que tiene tomar esta bebida en su estado natural

Por qué dejar de ponerle

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Disney+ México: Estas son las

Cómo usar el bicarbonato para oscurecer las canas: haz este sencillo remedio casero

Alternativa sencilla y económica que ayuda a mejorar el aspecto del cabello, favoreciendo la salud capilar

Cómo usar el bicarbonato para

Mariana Botas estalla contra Elaine Haro tras enterarse de que siempre quiso ser cuarto noche: “Alta traición”

La actriz de “Una Familia De Diez” se ha sentido lejana de su compañera desde que se cambió de habitación

Mariana Botas estalla contra Elaine
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados ingresan a hospitales

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Mariana Botas estalla contra Elaine Haro tras enterarse de que siempre quiso ser cuarto noche: “Alta traición”

Facundo le confiesa a Mar Contreras que no quiere que se vaya de La Casa de los Famosos 3 pese a que la nominó

Dónde ver en streaming el live action de Lilo y Stitch, uno de los estrenos más esperados del 1 al 7 de septiembre

DEPORTES

Nacho Beristáin y su contundente

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: se termina el primer tiempo y la Máquina se con la ventaja

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro