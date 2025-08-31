México

Reforma a Ley Aduanera “va a causar mucho escozor”, advierte Ernestina Godoy a diputados de Morena

La exfiscal de la CDMX advirtió que el próximo periodo que iniciará el 1 de septiembre, será de intenso trabajo legislativo

Por Jaqueline Viedma

Ernestina Godoy resaltó los trabajos
Ernestina Godoy resaltó los trabajos realizados desde la Cámara de Diputados. (Foto: @ErnestinaGodoy_)

Durante la Tercera Reunión Plenaria de Morena, la tarde de este sábado 30 de agosto de 2025, la consejera jurídica de la presidencia de México, Ernestina Godoy Ramos, señaló que en los próximos días se presentarán varias iniciativas de reforma a la Cámara de Diputados, destacando que, aunque todas tienen relevancia y gran alcance, habrá una que generará “mucho escozor”.

Godoy Ramos afirmó que es necesario modificar esta legislación y “apretar” la regulación de las importaciones y exportaciones, con el objetivo de erradicar la corrupción.

“Viene la ley aduanera, ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunas, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones y demás, que no haya corrupción”.

Godoy Ramos advirtió a los diputados que, cuando se discuta dicha iniciativa, es previsible que a San Lázaro lleguen agentes aduanales y cabilderos: “Ahí está, esa es una reforma importante, seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y los lobbies, los cabildeos”.

La funcionaria acudió como invitada a la plenaria de los legisladores de Morena, siendo la tercera representante del gobierno federal en hacerlo, y señaló que otra de las propuestas que se enviarán desde el Ejecutivo es la relativa al sistema nacional de salud.

“Tenemos pendiente el tema de los vapeadores... no importa si eres del ISSSTE, el derechohabiente se va al IMSS Bienestar, y el tema de las compensaciones, entre ellos. Es una reforma también complicada, pero importantísima”, comentó Godoy.

“Seguramente habrá muchas iniciativas que no requieren más que reformas organizacionales. Entonces vamos a trabajarlas, vamos a trabajarlas con su equipo ya que lo está comandando Alfonso Ramírez Cuellar y vamos a ver cuáles salen”, advirtió la consejera jurídica.

“Todo lo que tiene que ver con patentes, todo lo del INVI, buscando hacer más ágil el tema para el PlanMéxico y también el Tratado de Libre Comercio que había sido o ha sido… Para obtener una patente en México te llevas meses, años. Entonces es una reforma”, adelantó que también deberán trabajar en la Ley Federal de Propiedad Industrial.

De igual forma, se espera que los legisladores trabajen en las siguientes iniciativas: Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo; según lo considerado por el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

